Corría el minuto 75 del segundo tiempo y Corea del Sur tenía un tiro libre, Brasil había puesto al recién ingresado por Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, como único hombre en la barrera y Kang-In Lee remató, pero su disparo fue rechazado con un golpe de cabeza de Casemiro, quien envío al centro del campo el balón, sin pensar que, Paik Seung-ho remataría en primera instancia venciendo la valla de Alisson, quien solo se lanzó para la foto. De esta manera, el número 8 de Corea y jugador formado en las divisiones menores del poderoso FC Barcelona le trataba de dar una alegría a su país, que, pese a no poder remontar la serie, pudo avanzar a octavos de final y lo dejó todo ante la selección brasileña.

Por esa razón, El Comercio llamó a Paik Seung-ho para que nos cuente su experiencia de disputar su primer Mundial, lo que significó anotarle a Brasil, su formación en Barcelona y cómo ha crecido el fútbol en su país.

—Paik Seung-Ho, ¿con qué te quedas de esta participación de Corea que demostró que como selección está en línea de crecimiento tras avanzar a octavos de final de Qatar?

Me quedaría con lo que demostramos, que podemos hacer nuestro fútbol contra grandes países.

—Tuvieron un mal primer tiempo ante Brasil, ¿crees que los nervios les jugó en contra y el rival no perdonó porque les anotó los cuatro goles? ¿Cuál es tu lectura tras lo sucedido en Qatar?

Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra el Brasil. También nosotros teníamos que jugar con todo en el último partido de grupos para poder ir a octavos. Pero ellos ya habían conseguido ir a los octavos y hicieron muchos cambios en el último partido de grupos. No quiero decir que con eso cambiaria totalmente el partido. Quiero decir que quizá si hubiéramos estado en la misma situación a lo mejor el partido haya sido más difícil para ellos.

—En tu primer mundial y juego anotaste un golazo ante Brasil, ¿qué se te vino a la mente cuando ibas a patear al arco?

Ya antes del partido estaba imaginando situaciones que me podría pasar, y una de ellas era que, si tengo la ovación de chutar, era no dudar. Entonces no me lo pensé cuando vi que me venía el balón ya decía. Controlo rápido y chuto.

Paik le cuenta a El Comercio en exclusiva sus sensaciones tras anotarle a Brasil (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN

—¿Qué debe mejorar Corea del Sur para seguir compitiendo en alto nivel en el próximo Mundial y llegar a lo más alto?

Yo creo que tenemos muy buenos jugadores y grandes jugadores y con un buen entrenador como en este mundial lo demostramos, tenemos que tener nuestro color de juego.

—Para los que no conocen mucho de Corea, ¿qué cambio para que ustedes, sus futbolistas, puedan competir en un gran nivel? Porque le ganaron a Portugal y empataron con Uruguay

Lo que te decía antes teníamos un entrenador que tenía su filosofía de futbol clara, cuatro años de buena preparación con buenos jugadores al final funciona

—¿Cuál fue el factor clave para que en Corea el fútbol crezca y sus jugadores sean mejores? Porque el fútbol es el deporte principal y luego viene el béisbol

Factor clave, creo que fue el esfuerzo que hicieron cada uno de los jugadores individualmente, como de demostrar y salir a Europa para jugar y competir contra los grandes jugadores y saliendo cada vez más grandes jugadores, la gente tiene más interés en el futbol y va haciéndolo el deporte principal.

Paik Seung-Ho es marcado por brasileños | (Photo by Glyn KIRK / AFP) / GLYN KIRK

—¿Por lo que has visto en el mundial te animas a decir un favorito a ganar la copa del Mundo?

Argentina, me gustaría que ganen ellos porque está Messi y van con otra energía.

—¿Qué tal la experiencia de jugar y vivir en Qatar por el Mundial? ¿Cómo te sentiste ahí? Fue todo muy bonito

Ya era un honor ir al mundial representando a mi país. Todos los segundos y momentos que viví en el mundial eran preciosos.

—A todo el mundo conmocionó la manera como ustedes vivieron su pase a octavos, ¿cuándo miraban el celular que hablaban ustedes?

Que habíamos hecho un gran partido contra el gran Portugal y merecemos ir a octavos por lo que demostramos en los tres partidos

—¿Nos puedes contar sobre ti?

Bueno, empecé a jugar al Futbol con 6 años. Era cuando se hizo el mundial 2002 en Corea. Viendo eso soñé con ser jugador de la selección de Corea del Sur y jugar al Mundial. Con 13 años fui a FC Barcelona y aprendí muchísimo sobre el futbol moderno y viendo grandes jugadores Barcelona y de LaLiga. Era muy buen tiempo en el Barça, pero también fue muy duro para mí por el tema de la Sanción del FIFA, etc. Llegué hasta el Barça B, luego fui a Girona y Darmstadt (Alemania) después de más de 10 años fuera de mi país volví a Corea porque tenía que jugar, tener minutos y demostrar para ir al mundial. Dos temporadas estuve en Corea y conseguí ir al mundial. Ahora sigo soñando con intentar volver a salir a Europa porque quiero aprender más y competir contra grandes jugadores.

—¿Y en el Barcelona con quienes jugaste?

Jugué con Aleña, Carles Pérez , Cucurella, Sergi Canos , Julio Pleguezuelo, etc.