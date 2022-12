Muchos son los que le guardan gran respeto a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, más aún ahora por su destacada participación en el Mundial Qatar 2022. Uno de ellos es quién ahora le ha recomendado que si gana esta contienda internacional ya debería retirarse. ¿Quién es este sujeto y por qué dijo esto sobre el astro de fútbol de Argentina? En esta nota responderemos esta interrogante y te brindaremos más detalles al respecto.

QUIÉN LE PIDIÓ A MESSI QUE SE RETIRE SI GANA EL MUNDIAL

Durante una entrevista, Carlos Rexach, el ex futbolista y DT del Barcelona, descubridor de Leo Messi, fue quien indicó que luego de ganar el Mundial Qatar 2022, el famoso jugador de fútbol debería retirarse de la disciplina deportiva.

“Le pido que se retire si gana el torneo, porque después de ganar un Mundial, no puedes ir más arriba”, indicó Carlos Rexach sobre el jugador mundialista.

“Cuando falló el penal ante Polonia, dije: Uh, otra vez van a cuestionar a Messi, pero tiene tanto mérito este gran Mundial de Messi, porque está llevando una presión encima que cualquier otro humano no podría llevar, porque la gente cree que Messi lo está solucionado todo y eso es difícil que siempre ocurra”, señaló Carlos Rexach.

“El mérito actual de Messi, en este Mundial, es que sabe elegir el momento preciso, durante un partido, de cuando tiene que echarle el resto: o con un pase, o con gol y eso es cada vez más complicado en el fútbol de hoy. En este Mundial los adversarios deben estar pensando, si marcamos a Messi, y no convierte un gol, ya tenemos una chance más de ganarle a Argentina. Particularmente me gustaría que Messi ganara un Mundial. Tuvo que pasar muchos momentos complicados y escucho a muchos simpatizantes argentinos que están con Maradona sobre Messi, pero a nivel de resultados, de títulos conseguidos y de rendimiento no se pueden comparar nunca Messi y Maradona. Messi jugó 1.000 partidos, 800 goles y no sé cuántas asistencias. Hace 20 años que están en la élite. No se le puede pedir más”, agregó Carlos Rexach.

“Messi se tiene que retirar en la alta competencia. No veo a un Messi jugando para “changuitas” por ahí. Es una cuestión muy personal, pero si ganará el Mundial es para decir: bueno señores, hasta aquí hemos llegado, a la selección le he dado todo esto y más y sería como un broche de oro y debería retirarse siendo campeón del mundo, porque después de eso, no puede ir más arriba. Le pediría que se retire si gana el Mundial, porque es el broche de oro”, remató Carlos Rexach.

SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

La selección de fútbol de Argentina, es el equipo formado por jugadores profesionales que representa desde 1902 a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ente rector de ese deporte en América del Sur, y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La selección de fútbol de Argentina disputó su primer partido internacional el 20 de julio de 1902, en Montevideo, contra Uruguay, donde ganaría por 6 a 0. Este es reconocido por FIFA, AFA y AUF como el primer partido oficial de ambas selecciones.

La selección de fútbol de Argentina, anteriormente en 1901, se disputó un partido amistoso en Uruguay, pero este no es considerado oficial por ninguna de las asociaciones debido a que fueron equipos de ambos países los que lo jugaron.

La selección de fútbol de Argentina es considerada como una de las grandes potencias del fútbol masculino internacional, siendo, a nivel de selecciones mayores, el país con más títulos oficiales ganados de la historia (21), y también con más subcampeonatos (21).

En total, la selección de fútbol de Argentina ganó 53 títulos internacionales oficiales sumando los conseguidos a nivel de selecciones principal, olímpica y de juveniles.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.