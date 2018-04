El referente de la selección rusa es fanático de Luis Suárez

Fyodor Smolov, la principal apuesta del equipo ruso para el Mundial, confesó ser fanático del atacante uruguayo Luis Suárez. Ambas selecciones se medirán en el Grupo A de la Copa del Mundo.

Hace apenas cuatro o cinco temporadas, Smolov (ariete del Krasnodar) era una de las figuras más criticadas del fútbol ruso y objeto de numerosas bromas. Pero los memes y las burlas que sufría sobre su balance de uno o dos goles por campaña pertenecen al pasado.

Smolov ha progresado hasta convertirse en un atacante imparable, que encabezó la lista de anotadores de la liga rusa durante las dos últimas temporadas. Es un delantero completo, autor también de cinco goles con la selección rusa en 2017, más que ningún otro jugador.



“Es mucho más fácil alcanzar la cima que mantenerse”, admitió Smolov en dialogo con FIFA.com. “Se llega a un punto en el que la motivación baja, porque uno cree que ya lo ha conseguido. Y luego los rivales empiezan a adaptarse y te tratan de manera distinta. Yo mismo lo he visto: ahora los defensas nunca se separan de mí, antes no era así. Resulta mucho más difícil mantener el nivel en estas condiciones, aunque lo intento”, reconoció con humildad.



Y luego respondió “para nada”, ante la pregunta de si estaba haciendo en estos momentos el mejor fútbol de su carrera. “Tengo pensado alcanzar mi mejor forma en el Mundial”, afirmó quien suma 60 goles en tres temporadas con el Krasnodar.



“No nos ha tocado el grupo más complicado. Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo, por supuesto, pero nos cruzaremos en el último partido y podemos conseguir nuestro objetivo en los dos primeros. Soy optimista”, añadió.

Al final lo consultaron sobre a cuál de los delanteros que tendrá que enfrentar en el Mundial, prefiere: Cavani, Salah o Luis Suárez. “Suárez es el mejor, soy admirador suyo desde hace mucho tiempo. Además de sus goles y asistencias, se esfuerza muchísimo y le aporta sacrificio a su equipo, presionando a los defensores, provocando a su marcador y abriendo espacios”.

Sueña con las grandes ligas

Smolov lleva tiempo soñando con jugar en las grandes ligas de Europa. Por eso desechó una importante oferta de China.



Quedó afuera de Brasil



“Tuve una relación complicada con Fabio Capello”, señaló sobre el ex técnico de Rusia. “Me dolió cuando no me convocó para ir a Brasil”.

(Ovación / El País - Uruguay)

