René Higuita: "Lo que logré no lo lograron Pelé, ni Maradona ni Messi"

La FIFA entrevistó al famoso el ex golero colombiano René Higuita para repasar los mejores momentos de su carrera. En la cita, el dueño del ‘escorpión’ se sintió orgulloso de que su estilo de desempeñarse bajo los tres palos haya cambiado una regla que permitía a los porteros coger el balón con la mano tras un pase.

"Al término de mi carrera han sido más las cosas positivas que los errores, aunque uno fue esa jugada contra Camerún (el gol de Roger Milla en Italia 90). Pero miremos que después de ver a René Higuita jugar así se cambió el reglamento. Se decidió que los arqueros tengan que jugar con los pies: a usted le devuelven el balón y ya no la puede agarra de nuevo con las manos. Eso no lo han logrado Pelé ni Maradona ni Messi”, aseguró Higuita.

El actual preparador de arqueros del Atlético Nacional dijo que su forma de jugar “es algo natural. En aquella época me decían que copiaba a Hugo Gatti. Recuerdo ir de pequeño al estadio y ver a buenos arqueros que, cuando llegaban al balón antes que el delantero, lo tiraban al lateral. Arqueros excelentes bajo los tres palos y yo pensaba, ‘¿no pueden jugar con los pies?’. Si el balón no sale está en juego, y mientras esté en juego el equipo tiene la posibilidad de ir y marcar. ¿Para qué lo la vamos a dar al rival?".



“La seguridad no se consigue solo con tapadas; la seguridad la da el que lleva peligro. Y ese es el que lleva el balón. No hay una sola manera de defender. Yo tenía la mía", afirma a ex guardameta.



El ex futbolista cree que sería feliz jugando para un equipo como el Barcelona de España, “dándole el balón al jugador más alejado, haciendo el uno-dos, encontrando jugadores libres… ese es el fútbol que evoluciona cada día".



En el fútbol actual, Higuita considera a Manuel Neuer como el arquero que más le agrada. "Simple y sencillo. Viene, juega, ayuda a su equipo, ¡excelente! Hoy día hay que trabajar más a los arqueros con los pies porque es una obligación. Y a uno le da un parámetro para decir que se hicieron cosas importantes, que otros copiaron y analizaron. Me siento feliz de lo que hice, con todos mis errores. Pero no fue ni payasada ni por poner al equipo en riesgo. Lo sentía y veía que era la mejor manera para que mi equipo ganara”.



Sobre la selección colombiana que participará en Rusia 2018 dijo que le desea lo mejor. “Lo menos que uno puede pedir es que sea una sorpresa: volar bajito, volar bajito… pero que al llegar allá los equipos se encuentren con ese monstruo de Colombia que tiene jugadores como James Rodríguez, Falcao y otros más que juegan afuera. Tengo toda la fe en estos muchachos y en su cuerpo técnico".

