Ricardo Gareca sobre el caso Guerrero: "Estoy enfocado en los jugadores que tengo ahora"

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, prefirió no ahondar en más detalles sobre Paolo Guerrero, que lucha incansablemente por ir al Mundial.



El 'Tigre' aseguró que lo único que le importa en estos momentos es planificar el equipo que representará al país en Rusia 2018. Por ello decidió mantenerse al margen acerca de todo aquello que involucre a Paolo Guerrero.



"Decidimos enfocarnos y puntualizar los hechos sobre las realidades. Estamos trabajando con los mucachos que están acá. Eso es lo más concreto que puedo decir", manifestó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.



"No dejo de reconocer que Paolo [Guerrero] sigue teniendo la importancia de todos, pero como no tengo nada seguro y no hay certezas, lo único que resolví es trabajar sobre las realidades. Ya no me voy a expresar más. Hay que pasar a otro punto", concretó.



El comando técnico de la selección peruana anunciará la primera semana de junio la nómina de 23 futbolistas que irán a Rusia 2018 para afrontar los partidos ante Dinamarca, Francia y Australia.



Es ampliamente probable que Paolo Guerrero no la conforme, puesto que se encuentra inhabilitado por una sanción ratificada por el TAS a raíz de un consumo de un metabolito de cocaína. Aunque, el 'Depredador' busca aplazar ese castigo en el Tribunal Federal Suizo para poder estar presente en el Mundial.