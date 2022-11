El exestratega de la selección peruana Ricardo Gareca no asistió al Mundial de Qatar 2022 debido a que le “iba a doler no dirigir un partido”, según contó exfutbolista argentino Oscar Ruggeri.

“Él no quería venir aquí (Qatar 2022) porque iba a recordar que tenía que estar acá dirigiendo, no de espectador”, mencionó el campeón del Mundo en México 86.

El exdefensor aseguró estar “con todo el dolor en el alma” porque la selección peruana “merecía” disputar la cita mundialista.

“Estuvimos charlando bastante con el ‘Flaco’ antes de venir. Me dijo que no porque le va a doler no tener que dirigir un partido acá; estuvo ‘ahí’”, añadió Ruggeri.

Como se recuerdas, Gareca esperaba comandar por segunda vez consecutiva a la selección nacional en el Mundial, pero cayó en penales ante Australia por el repechaje.