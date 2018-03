Ricardo Gareca: "Estamos obligados a pensar en el futuro"

Ya reubicado en su hábitat de pizarras tácticas y cerca de los campos de entrenamiento, Ricardo Gareca vuelve a pensar en lo más importante: el rendimiento futbolístico de sus jugadores. Ha terminado la organización logística (Perú preconcentra en Viena) y la gira de trabajo para visitar a los peruanos en el extranjero. Para el ‘Tigre’ ha llegado el momento de abrir las puertas de la Videna y comenzar con esa exigente prueba de supervivencia en la que cada futbolista tendrá que rendir 10 puntos si quiere viajar a Rusia. Muchos son los llamados, pocos serán los elegidos.

—¿Será el momento más exigente para los futbolistas de la selección esta fecha doble de amistosos antes de pensar en Rusia?

La idea es observar a todos los jugadores, tenerlos con nosotros, ir evaluándolos y que a todos se les abra las posibilidades de ir al Mundial. La selección es un lugar donde hay que rendir, donde todo se toma en cuenta. Donde hay que hacer confirmaciones por la exigencia que tenemos, por el nivel de competencia en el que estamos.

—¿Su última convocatoria tiene la intención de comenzar a pensar en el futuro de una selección?

Muchos todavía ven a la selección como lo que representa un club, como un sitio de pruebas. Y la selección es un sitio de confirmaciones, nosotros no necesitamos chicos, nosotros necesitamos hombres. El hecho de que alguien tenga 19 años, muchos lo ven con esa mirada. Nosotros tenemos la mirada de citar a hombres que van a representar a nuestro país, el hecho de que tengan 18 o 19 años les abre más las posibilidades todavía. Toca ver cómo se desenvuelven. En resumen, todo es venir y rendir.

—¿Pero no descarta que el llamado de futbolistas como Siucho y Da Silva responde a dejar un legado al margen de que usted no continúe en la selección?

Dentro del trabajo que tiene un seleccionador no solo queda ver el presente, sino también el futuro. Es nuestra obligación, al margen de seguir o no seguir, pensar en el futuro. Que la selección disponga de jugadores que tengan como principal posibilidad una continuidad y proyección.

—¿La lista para el Mundial saldrá de este llamado para viajar a Estados Unidos?

Hay gente por afuera, importante. La selección es un sitio de posibilidades para aprovechar al máximo. Si esas posibilidades se aprovechan, el margen se va achicando. Aún quedan jugadores por fuera interesantes, así que no vamos a cerrar nada.

—¿Para llamar a jugadores como Beto da Silva ha conversado mucho con Daniel Ahmed (jefe de la Unidad Técnica de Menores), quien lo tuvo en Cristal y en selecciones juveniles?

Todo es un vínculo dentro de la selección y selecciones, no son islas aparte. Todo está relacionado, teniendo la posibilidad de estar trabajando juntos hay un contacto permanente y un diálogo abierto.

—¿Beto da Silva surgió como posibilidad, a pesar de que no juega, porque están buscando jugadores en su puesto para un tiempo cuando Paolo Guerrero no esté?

Hay gente que va sumando, hay delanteros importantes. Perú tiene que ir encontrando potencial de jugadores, ver posibilidades. Lo importante es que siempre sigan apareciendo valores importantes al margen de la posición. Son valores en los que confiamos mucho y que creemos que pueden jugar en la selección. La inclusión de Beto tiene que ver con el seguimiento, siempre lo hemos tenido en consideración. Es cierto que llega en un momento en el cual no tiene continuidad, demasiado tiempo sin jugar, salteando distintos países. Nos interesa que los jugadores nos escuchen, no te garantiza nada saltear mucho. Hay que pasar un período de adaptación, conocer compañeros nuevos, entrenadores nuevos, no suma mucho para lo que se busca de un jugador. Vamos a ver en qué estado se encuentra Beto, tanto anímica como futbolísticamente.

—Entonces podremos decir que un criterio que ha pesado para que Beto esté y Claudio Pizarro no es la edad. Porque ambos no han actuado mucho en sus clubes en estos meses.

Siempre he dicho que la gente de muy avanzada edad, como el caso de Claudio o el de Carlos Lobatón, tiene que ver con el día a día, ver cómo está. El caso de Claudio dependerá de cómo se encuentre al momento de una lista final, a ver en esa etapa cuál es su actualidad y también sus últimos tiempos. A partir de allí, ir definiendo algo.

—¿Benavente vuelve a la selección como mediapunta? ¿Nunca más como extremo?

Benavente llega porque su presente es muy bueno. Hizo que nos fijáramos en él, siempre es un jugador que tenemos en consideración. Ahora todo dependerá de él. En la selección hay que rendir jugando 45 minutos, jugando un partido completo, jugando en la posición que te toque. Y eso es para cualquiera, no solo para él. No hay preferencias para nadie, solo buscamos rendimiento. Estamos en el Mundial por rendimiento, no porque nos hayan regalado algo. Nadie nos ha regalado nada.

—¿El hecho de que tengamos pocas novedades y sorpresas es porque Ricardo Gareca quiere cuidar al grupo que clasificó al Mundial?

Buscamos lo mejor para Perú, hay algo armado que pocos ven. Cuando se tiene algo armado no vemos motivos para desarmarlo, salvo que hayan problemas de todo tipo o cuestionamientos, o una situación que sea perjudicial para el país. En la medida que veamos un interés permanente del jugador en superarse está la posibilidad de consolidar todo mucho más. Igual en todos los países van apareciendo jugadores que uno tiene que seguir porque se le pueden presentar posibilidades. Esa es la mentalidad que tenemos.

—¿Por qué no estuvo en el llamado Wilder Cartagena?

Va a ser muy difícil todo lo que tenga que ver con la lista. Hay muchos jugadores que son de nuestro gusto, pero uno tiene que ir viendo qué es lo que necesita para cada partido. Solo son 20 jugadores de campo para el Mundial, y con ellos vamos a tener que resolver. Wilder tiene todas las posibilidades, no hay que resignar nada allí.

—¿Los jugadores polifuncionales tendrán más chance de llegar a Rusia?

Tenemos una cantidad de jugadores polifuncionales, la selección está llena de jugadores polifuncionales. Cuanto más uno tenga esa posibilidad, más variedad se puede tener.

—¿Qué es lo último que se ha conversado con Guerrero?

A Paolo Guerrero no lo hemos podido ver en Argentina, él solo tiene que estar trabajando y estar aislado porque así es su sanción FIFA. Cada jugador visitado debe entender el mensaje que queremos dar.

—¿Si le dan oportunidad de entrenar a finales de marzo buscarán que tenga opción de venir a Videna?

Cuando lo disponga la FIFA o el TAS, primero tendrá que responder a su club y luego ver cuándo podemos contar con él en la selección.

—¿Con Farfán no habrá inconvenientes?

Sí, de hecho está en la lista. Para los partidos estamos seguros de que no se tendrá problemas.

—¿Confirmado que habrá una preconcentración en Viena donde jugarán ante Arabia Saudí?

El lugar donde nos vamos a instalar antes de viajar a Rusia es Viena, allí vamos a jugar ante Arabia; después iremos a Estocolmo para enfrentar a Suecia. Para el 9 de junio está prevista nuestra llegada a Rusia.