Ricardo Gareca: "No quisiera arriesgar jugadores"

Este viernes empiezan los cotejos amistosos de la selección peruana de cara a Rusia 2018. La blanquirroja se medirá ante Croacia en Miami, pero el entrenador Ricardo Gareca aún no tiene listo el once titular. El técnico argentino brindó una larga entrevista a la cadena 'ESPN' e intentó resolver las dudas sobre la posición de Jefferson Farfán, la presencia de Alberto Rodríguez y la lista de los jugadores que irán al Mundial.

El entrenador comenzó hablando de la lista de los jugadores que irán al Mundial Rusia 2018. El técnico Ricardo Gareca precisó que todo los cotejos están buscando encontrar la mejor forma de los futbolistas y que se quiere mejorar.

"Hay que ver qué es lo que tenemos que mejorar para llegar de la mejor manera al Mundial. Todo está direccionado hacia tratar de llegar de la mejor manera a Rusia, todo tiene que ver con el Mundial. Esto no significa que gente que quedó afuera no vuelva a estar con nosotros en una lista definitiva o que pueda haber cambios pero tiene que ver también con el rendimiento individual y colectivo", comentó en 'ESPN'.

Ricardo Gareca también habló de la posición que ocupará el delantero Jefferson Farfán. El técnico argentino comentó que la 'Foquita' se puede desplazar por todo el frente de ataque y que se buscará potenciarlo.

"Tengo la posibilidad de tener a jugadores que se adaptan a distintas posiciones, Jefferson se puede ubicar en cualquier posición de ataque, él ya ha hecho un gran sacrificio durante toda su carrera en posiciones que demandaban un gran esfuerzo físico como son las bandas. Lo puede hacer en determinado momento como en Argentina, pero tratamos de que su energía esté para rendir de la mejor manera donde se desempeña", expresó Ricardo Gareca.

Por último mencionó las posibilidades del defensor Alberto Rodríguez. Ricardo Gareca comentó que el central recién llegó al mediodía y es probablemente no será titular ante Croacia.

"Alberto puede ser una duda para el partido con Croacia porque recién llegó hoy al mediodía, es poco el contacto que he tenido con él. Sé que tuvo una molestia que no representa mayor gravedad pero no quisiera arriesgar jugadores", puntualizó Gareca.

La selección peruana se medirá ante Croacia este viernes 23 de marzo en la ciudad de Miami. Este será el primer encuentro amistoso de cinco pactados previo al Mundial Rusia 2018.