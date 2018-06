Rodríguez señala que la selección está “con algo de ansiedad como es normal”

El defensa titular de la selección peruana Alberto Rodríguez destacó la motivación que supone la presencia en Rusia 2018 porque puede ser la única vez que tenga la oportunidad de disputar un Mundial y "hay que aprovecharlo". A su vez, Advirtió que la Bicolor está con “algo de ansiedad” por el partido ante Dinamarca, pero “es normal”.

"Probablemente va a ser mi último Mundial y por eso hay que aprovechar estos momentos. Nos ha costado mucho llegar aquí y ahora nuestro empeño es buscar la manera de llegar lo más lejos posible", analizó el zaguero.

Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez. (Foto: EFE)

El central del Junior de Barranquilla de Colombia destacó que la plantilla "está muy bien, con algo de ansiedad para jugar como es normal. Va a ser un partido duro, complicado, que nos va a servir para tratar de ganar el partido. Hay que pensar partido a partido", apuntó.



"Todos hemos soñado con estar aquí y ahora es una realidad. Sabemos que va a ser complicado y lo asumimos. Solo puedo decir que trataremos de ganar el encuentro del sábado", añadió el defensa de Perú.



Alberto Rodríguez no ha tenido mucha continuidad con su equipo a lo largo de la temporada. Pero considera que está en condiciones de estar a un gran nivel en Rusia.



"Esperamos el partido para dar lo mejor. No he tenido mucha continuidad en Colombia pero estoy en óptimas condiciones para jugar contra Dinamarca", concluyó el defensa.



(EFE)

