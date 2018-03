Rusia 2018: Costa Rica probará su plantilla ante Escocia y Túnez

La selección de Costa Rica afrontará en marzo dos partidos amistosos ante Escocia y Túnez que serán claves para medir el estado de forma de sus futbolistas con miras al Mundial de Rusia 2018 y verificar si es necesario incluir algunas variantes al grupo base.

El 23 de marzo Costa Rica visitará a Escocia y el día 27 enfrentará a Túnez, en Francia, dos rivales de los que los 'ticos' esperan un buen ritmo de competencia para afinar detalles tácticos.

Christian Bolaños, volante de Costa Rica. (Foto: AP) Christian Bolaños, volante de Costa Rica. (Foto: AP)

El nivel de la base del grupo que se clasificó al Mundial es la gran duda, pues algunos futbolistas prácticamente no juegan, como el lateral derecho del Celtic escocés Cristian Gamboa; mientras el delantero del Betis español Joel Campbell se viene recuperando de una lesión seria.



A ello se suma el bajo nivel del atacante Johan Venegas y la incógnita que supone el estado de la decena de jugadores que militan en la Liga de Estados Unidos (MLS), la cual apenas está comenzando debido a su particular calendario de competencia.



Los amistosos serán una buena oportunidad para que el zaguero del Espanyol Oscar Duarte vuelva a la selección tras superar una larga lesión, y para que el centrocampista del Deportivo La Coruña Celso Borges retome ritmo de competencia pues tiene pocos minutos en el club desde la llegada al banquillo de Clarence Seedorf.



El seleccionador costarricense, Óscar Ramírez, aún no ha revelado la lista de convocados para los amistosos de marzo, pero existe todo un debate en el país acerca de si debe convocar nuevas figuras como los delanteros Jonathan McDonald y Yendrick Ruiz, goleadores del torneo local.



"En marzo vamos a afinar las ideas. Escocia es un rival muy parecido a los europeos que enfrentaremos en el Mundial, y Túnez es diferente, es mundialista y nos dará esa alta intensidad que necesitamos", comentó recientemente Ramírez.



Costa Rica debutará en el Grupo E del Mundial el 17 de junio ante Serbia en Samara. Luego se enfrentará con Brasil el día 22 en San Petersburgo, y cinco días después jugará con Suiza en Nizhny Novgorod.



Los 'ticos' esperan que Escocia ofrezca un esquema y estilo de juego similares a lo que puedan presentar en el Mundial Serbia y Suiza. Se espera que Túnez ponga a prueba la defensa de Costa Rica con sus jugadores rápidos.



La misión de Óscar Ramírez será devolver la solidez al equipo después de un año 2017 que dejó más dudas que certezas, pese a haber obtenido la clasificación a Rusia 2018 con relativa comodidad.



La goleada por 5-0 ante España y la caída por 1-0 ante Hungría en los amistosos de noviembre pasado, fueron el cierre de un año gris en el que el equipo jugó 20 encuentros, de los cuales solo ganó 6, empató 8 y perdió 6.



Tranquiliza al seleccionador el momento entre los tres palos de Keylor Navas, titular absoluto en el Real Madrid.



El centrocampista del Sporting portugués y capitán de la selección, Bryan Ruiz, también ha regresado a su nivel habitual.



Tras los amistosos de marzo, Costa Rica tendrá compromisos en junio: el día 3 en casa ante Irlanda del Norte, el 7 frente a Inglaterra como visitante y el 11 contra Bélgica en el estadio Rey Balduino, de Bruselas.



El de Rusia es el quinto Mundial para los 'ticos' tras sus apariciones en Italia'90, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Por otro lado, la selección de Costa Rica se clasificó a la Copa Oro 2019 con solo disputar la hexagonal al Mundial. Esta competición se jugará con 16 selecciones, cuatro más de lo acostumbrado.



Además, Costa Rica no disputará la primera parte de la Liga de Naciones, que comenzará en setiembre de este año, mientras que la ronda de grupos se iniciará en 2019.



