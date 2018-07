Rusia 2018: los cuatro finalistas de la Copa del Mundo | INFORME

De los 32 entrenadores que iniciaron una aventura mundialista en Rusia hace poco más de tres semanas, ahora solo quedan cuatro: los semifinalistas. Cuatro directores técnicos que han sabido potenciar a sus equipos y que han tenido más aciertos que errores para poder llegar hasta la antesala de la gran final.



Didier Deschamps (Francia), Roberto Martínez (Bélgica), Gareth Southgate (Inglaterra) y Zlatko Dalic (Croacia) han recorrido caminos muy contrastantes para poner a sus selecciones en semifinales del Mundial. El primero cumple un proceso largo frente a su selección (seis años hasta ahora), los dos siguientes son parte de proyectos en los respectivos países donde dirigen y el último supo aglomerar las mejores virtudes de sus pupilos para llegar lejos en la Copa del Mundo.



Aunque los cuatro tienen algo en común: todos llegaron en el momento que su seleccionado los necesitaba y cambiaron el fracaso por el éxito.



Las series previas a la gran final comenzarán mañana, cuando la selección francesa y su par de Bélgica se enfrenten en la primera llave (1:00 p.m.) en San Petersburgo. Y seguirán el miércoles con el duelo entre Inglaterra y Croacia en Moscú.



Los protagonistas son los 22 jugadores, pero detrás están los artífices que han logrado esta gesta.



1. Didier Deschamps – Selección de Francia



Después de los fracasos en Sudáfrica 2010, eliminado en fase de grupos, y la Eurocopa 2012, fuera en cuartos, Francia necesitaba un cambio. Deschamps asumió como técnico y encaminó un proceso de reestructuración. En sus primeros seis años –tiene contrato hasta el 2020–, los resultados en el seleccionado ‘galo’ se vienen dando de manera progresiva. Ahora tienen una camada de jugadores con el potencial para conquistar el mundo.



Lo que para algunos puede ser una desventaja, controlar el ego de los futbolistas, para Deschamps no lo es. Líder nato desde que era capitán de aquel elenco que ganó la Copa del Mundo en 1998, ‘Didi’ no ha tenido problemas en manejar a un plantel con estrellas como Pogba, Mbappé o Griezmann.



Francia, con Didier en el banco, llegó a la final de la Euro 2016 y ya está entre los cuatro mejores del mundo.

Didier Deschamps, entrenador de Francia. (Foto: AP)

2. Roberto Martínez – Selección de Bélgica



Detrás del exitoso presente de Bélgica –está en semifinales por segunda vez en su historia–, está el gran proyecto que realizaron el ex entrenador belga Michel Sablon, la federación de fútbol y los clubes de ese país allá por el 2000.



El primer cambio fue el trabajo en el fútbol base. Se obligó a todos los equipos mayores de 14 años a usar el sistema táctico 4-3-3. La selección Sub 17, con Eden Hazard como figura, llegó hasta las semifinales de la Euro 2007. Un año más tarde, terminó cuarta en los Juegos Olímpicos de Beijing.



La otra clave del proyecto fue que los clubes aceptaran en sus filas a los hijos de extranjeros. En Bélgica, según la ONU, el 11,17% de la población son inmigrantes. Y en el actual plantel, 11 jugadores son descendientes de foráneos. Entre ellos, el goleador Romelu Lukaku.



La llegada de Roberto Martínez fue un acierto más. El catalán, quien tiene a Thierry Henry como asistente, llegó en el 2016 y dos años después quiere llevar a lo más alto a la generación dorada de Bélgica.

Roberto Martínez, director técnico de Bélgica. (Foto: AP)



3. Gareth Southgate – Selección de Inglaterra



Inglaterra es otro país cuyo auge es recompensa a un trabajo previo que consistió en recuperar el ‘ADN inglés’. Lo primero que se hizo fue establecer pautas de cómo jugarían los seleccionados. Desde entonces, todos los técnicos trabajan de forma integrada siguiendo los fundamentos del programa. ¿Las consecuencias? Campeón mundial Sub 17 y Sub 20, y semifinalista en la Euro Sub 21. Los tres logros en un solo año, el 2017.



Gareth Southgate tomó las riendas del equipo en el 2016, luego de estar al frente de la Sub 21 por tres años. De los jugadores que dirigió, cinco forman parte del actual plantel mundialista: Butland, Stones, Kane, Lingard y Loftus-Cheek. Además, 21 de los 23 convocados tuvieron paso por selecciones juveniles y tan solo tres superan los 30 años (Cahill, Young y Vardy). Por último, todos juegan en la Premier League.



Aunque suene paradójico, un argentino colaboró en el éxito inglés. Mauricio Pochettino le dio cabida en su equipo (Tottenham) a futbolistas locales. Ahora, seis han sido o son dirigidos por él. Entre ellos, Harry Kane.

Gareth Southgate, estratega de Inglaterra. (Foto: AP)



4. Zlatko Dalic – Selección de Croacia



Dicen que Zlatko Dalic es amigo de los jugadores, es abierto a escuchar sus consejos, pero él toma las decisiones. El entrenador, que se hizo cargo de Croacia en octubre del 2017, ha ordenado la casa. Basta recordar cómo sacó del equipo a Nikola Kalinic por negarse a entrar en los últimos minutos ante Nigeria. Otra virtud por destacar es que no se complica. Si Ivan Rakitic y Luka Modric son los jugadores más talentosos del equipo, pues hay que darles libertad para que hagan su mejor fútbol. Y eso hizo.



En comparación con el ex técnico, que usaba a ambos en la primera línea de volantes, ahora esa tarea se la dejó a Matic o Brozovic. Otro mérito de Dalic fue aceptar el cargo cuando el panorama era complicado. Tenían que ganar a Ucrania para llegar al repechaje. Lo hicieron y también vencieron a Grecia para alcanzar su pase mundialista.



Ahora están en semifinales y a un paso de superar la campaña de Francia 1998, cuando fueron terceros.