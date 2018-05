Rusia 2018: delantero alemán renunció a su selección al no ser convocado al Mundial 

Sandro Wagner guardaba la esperanza de ser llamado a la selección alemana en la lista preliminar para Rusia 2018. Sin embargo, eso no pasó y su lugar fue ocupado por Nils Petersen.

Por ello, Sandro Wagner decidió ponerle punto final a su carrera como integrante de la selección alemana. Su ausencia en la nómina de Rusia 2018 le afectó bastante y generó esa drástica determinación.

"Me voy de la selección alemana de inmediato. Está claro que no parezco encajar con este cuerpo técnico por mi manera de ser abierta, sincera y directa. Mentiría si dijera que no estoy decepcionado", expresó Sandro Wagner en un entrevista con el diario "Bild".

"Les deseo lo mejor a mis amigos en Rusia 2018 y espero que vuelvan como campeones del mundo", dijo el experimentado atacante teutón que milita desde hace poco en Bayern Múnich.

Sandro Wagner debutó oficialmente con la selección alemana en junio del año pasado. Concretó un total de cinco goles en ocho presentaciones. Esa buena performance le permitió disputar la Copa Confederaciones del 2017, en donde salió campeón.