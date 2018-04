Rusia 2018: Deschamps advirtió ausencias notables en la Copa del Mundo

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, explicó cómo organizará la lista definitiva de futbolistas que irán a la Copa del Mundo 2018. En ella primará el factor individual y el rendimiento sostenido a lo largo de la temporada.



"Lo constante es que los jugadores deben ser muy buenos en todo momento. Escribo mucho. En la hora de la elección confío en mis notas y en los numeros informes producidos por el personal técnico. Lo ideal es doblar todas las posiciones", indicó en el sitio web de la FFF.



El jefe estratégico de Francia, además, señaló que dentro de su convocatoria para la Copa del Mundo 2018 no estarán ciertos futbolistas importantes en el proceso eliminatorio, puesto que busca darle un equilibrio preciso a la oncena.



"Algunos jugadores que merecen ir a la Copa del Mundo 2018 no aparecerán en mi lista. No necesariamente reuniré a los mejores veintitrés. En Rusia algunos no jugarán o lo harán poco. No sé cuáles serán. Las cualidades del futbolista son esenciales, pero el aspecto social y el estado mental son muy importantes", enfatizó.