Rusia 2018 está a días de empezar. Luego de cuatro años de espera, el Mundial arrancará esta semana con la inauguración y un partido del Grupo A.

La ceremonia de inauguración del Rusia 2018 tendrá lugar en el Estadio Luzhnikí de Moscú, este jueves 14 de junio. El inicio del Mundial contempla una seria de espectáculos, entre ellos un show tributo al país anfitrión con estrellas como Plácido Domingo.

A ello, se sumarán 500 bailarines, gimnastas y equilibristas. Además, los juegos artificiales no faltarán y grandes celebridades del fútbol, como el brasileño Ronaldo, estarán presentes en la inauguración de Rusia 2018.

Asimismo, se presentará la canción oficial del Mundial, "Live It Up", interpretada por el reguetonero estadounidense Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi. El actor estadounidense Will Smith también dirá presente.

La inauguración de Rusia 2018 está programada para las 9 de la mañana (hora peruana) de este jueves 14 de junio. El canal "Latina" transmitirá la ceremonia a todo el país, así como la señal de "DirecTV Sports".

Inauguración del Mundial Rusia 2018: horarios en el mundo

Perú - 9:00 a.m.

​Colombia - 9:00 a.m.

​Ecuador - 9:00 a.m.

​Argentina - 11:00 a.m.

​Chile - 11:00 a.m.

​México - 9:00 a.m.

España - 16:00 p.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

​Brasil (Río de Janeiro) - 11:00 a.m.

Costa Rica - 8:00 a.m.

​Estados Unidos (Miami) - 10:00 a.m.