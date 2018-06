Rusia 2018: ¿Y Francia cómo espera el duelo ante Perú?

Los periodistas franceses se han convertido en espías. Solo por unas horas. En el New Jerusalem, a más de una hora del hotel de concentración de la selección peruana, en las afueras de Moscú, los reporteros buscan cualquier rendija. Cualquier espacio que les permita observar las órdenes de Deschamps, el equipo que para en la práctica y cuál es el ambiente que se vive luego de un ajustado triunfo ante Australia.

Han tenido que hacerlo porque desde el interior de la intimidad de ‘Les Blues’ no se filtra nada. No piensan dar ninguna ventaja a selección peruana, rival de este jueves, luego del rendimiento mostrado por la Blanquirroja ante Dinamarca. “Respetamos a Deschamps, pero tenemos que ver la forma de enterarnos de la alineación”.

Existe un clima de desconfianza por parte de la numerosa prensa francesa que ha llegado al monasterio donde su selección entrena y hace las conferencias de prensa. Y no es de ahora. Hace ya un tiempo que el equipo de Deschamps no termina por mostrar una armonía. No se trata de lanzar a la cancha 11 estrellas. Se trata de unirlos, convencerlos, que acepten su rol en el campo de juego.

“Han ganado el primer partido contra Australia con muchas complicaciones. Hay muchas dudas sobre la composición del equipo para el duelo ante Perú. No sabemos exactamente quién va a jugar”, nos dice Ronan Folgoas del diario “Le Parisien”.

Ellos ven con muy buenos ojos a la selección peruana. “Tienen personalidad y actitud. Inspiran mucho respeto”. Tanto así que Folgoas, uno de los pocos que habla español, asegura que la discusión entre él y sus colegas es si Francia realmente está en condiciones de vencer al equipo peruano. O se trata solamente de un cuadro que dependerá exclusivamente de sus individualidades.

“Esperábamos que Perú jugara muy bien contra Dinamarca. Sabíamos de su intensidad y de su capacidad física. Sabemos que el Perú ha luchado mucho para obtener su clasificación. Por lo tanto, son capaces de sufrir. No sabemos si Francia puede hacerlo”.

El partido contra Australia, para los franceses, estuvo al borde ser una “vergüenza”. Por jugadores, por plantel, cualquiera esperaba una victoria arrolladora del equipo de Didier Deschamps, campeón con Francia en 1998.

Este es el ambiente. Hay más presión en Francia que en Perú. Presión, primero, por funcionar como un grupo de futbolistas capacitados para grandes exhibiciones. Luego está la etiqueta de favoritos a ganar el Mundial que desde todos los rincones reciben.