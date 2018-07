Rusia 2018: los "ganadores" del Mundial según Twitter

Rusia 2018 dejó a Francia como la selección ganadora del trofeo más importante del fútbol mundial.

Pero en la "cancha" de Twitter, la selección de Brasil fue la gran protagonista del Mundial tras ser el equipo más mencionado en la red social.

Además, la Canarinha aparece entre los primeros puestos de varios de los rankings de popularidad que Twitter hizo públicos este martes.

La final de Francia contra Croacia fue el partido más tuiteado del campeonato, pero tres de los partidos de la selección brasileña aparecen entre los cinco encuentros más comentados en la red social.

Francia vs. Croacia (#WorldCupFinal; 15 de julio)

Brasil vs. Bélgica (#BRABEL; 6 de julio)

Brasil vs. México (#BRAMEX; 2 de julio)

Francia vs. Argentina (#FRAARG; 30 de junio)

Costa Rica vs. Brasil (#BRACRC; 22 de junio)

En total, todos los tuits sobre el Mundial fueron vistos 115.000 millones de veces, informó Twitter.

"Ya sea que la multitud reaccionaba ante un gran gol, predecía el resultado del próximo partido, discutía sobre la última lesión o había controversia sobre el arbitraje, los aficionados acudían a Twitter para debatir y ser parte de la conversación", dice la red social que tiene más de 300 millones de usuarios.

Una de las anotaciones de Kylian Mbappé en el Mundial se convirtió en el momento más tuiteado del campeonato. (Foto: Getty Images)

El momento más popular

El momento más tuiteado del Mundial fue cuando el francés Kylian Mbappé anotó el cuarto gol de la victoria de Francia 4-2 sobre Croacia en la final.

Los cinco momentos más tuiteados del Mundial de Rusia fueron:

Kylian Mbappé (Francia) anota el cuarto gol para su equipo (15 de julio)

Philippe Coutinho (Brasil) marca el gol del triunfo en tiempo añadido contra Costa Rica (22 de junio)

Corea del Sur vence a Alemania 2-0

El silbatazo final: Francia vence a Croacia 4-2 en la final (15 de julio)

Bélgica vence a Brasil con marcador 2-1 (6 de julio)

Neymar fue cuestionado por su supuesto histrionismo durante el Mundial de Rusia 2018. (Foto: AFP)

El delantero brasileño Neymar Jr. fue el jugador más mencionado en Twitter durante todo el Mundial, a pesar de que su selección quedó eliminada en la fase de cuartos de final.

Los otros cuatro jugadores más mencionados en Twitter fueron el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Philippe Coutinho.

En cuanto a las selecciones, los cinco equipos que más tuits generaron fueron:

Brasil (@CBF_Futebol)

Francia (@equipedefrance)

Argentina (@Argentina)

Inglaterra (@England)

Portugal (@selecaoportugal)

LEE TAMBIÉN...