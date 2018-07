Rusia 2018: hinchas hicieron su once ideal y no incluyeron a Hazard

Hace una semana la FIFA daba a conocer el equipo ideal del Mundial elegido por la misma institución, pero el cual creó una gran polémica entre los fanáticos por la presencia de algunos futbolistas con no tanto peso Rusia 2018 y la ausencia de otros que sí la tuvieron. Ahora, los hinchas han tomado voz y revelaron cuál es su once de preferencia, pero en esta nómina sorprende la no inclusión de Eden Hazard, quien destacó largamente en el certamen.

Los once que daba a conocer la FIFA el martes pasado fueron Hugo Lloris, Kieran Trippier, Raphael Varane, Dejan Lovren, Ashley Young, Paulinho, Luka Modric, Eden Hazard, Neymar, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

Los jugadores en los que las personas se mostraban más disconformes con su inclusión fueron: Young, el polifuncional inglés que durante el torneo actuó como carrilero por izquierda; Paulinho, el volante de Brasil; y Neymar, que junto a su compatriota quedaron eliminados en cuartos de final ante Bélgica.

Es que los aficionados destacaban las ausencias de figuras que tuvo la Copa del Mundo como N'Golo Kanté (Francia), Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku (ambos de Bélgica), Paul Pogba y Lucas Hernández (Francia). Incluso también se mostraban sorprendidos por la ausencia del arquero que fue premiado con el Guante de Oro del Mundial: Thibaut Courtois.

Sin embargo, este lunes la FIFA dio a conocer el once ideal de futbolistas elegidos por los hinchas y hubo varios de los ausentes en el equipo de la FIFA que sí forman parte del once de fanáticos.

De todas formas, en el "Fan Dream Team" es curiosa la moda de jugadores de Brasil (tres) con respecto a otras selecciones como la de Francia (dos) y Croacia (uno), ambos finalistas. Incluso, se destaca la presencia de Cristiano Ronaldo, que quedó eliminado en octavos de final, y la ausencia de Eden Hazard, una de las principales figuras del Mundial y que terminó en tercer lugar con Bélgica.

El once de los hinchas está compuesto por: Thibaut Courtois, Thiago Silva, Diego Godín, Raphael Varane, Marcelo; Kevin De Bruyne, Luka Modric, Philippe Coutinho; Kylian Mbappé, Harry Kane y Cristiano Ronaldo.



También para los uruguayos es destacada la presencia de Diego Godín en las elecciones de los hinchas. El capitán celeste tuvo una cifra de 33,050 votos, quedando por encima de Cristiano Ronaldo (31,971), Thibaut Courtois (28,190) y Marcelo (22,874).

