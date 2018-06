"Una historia para contarle a los niños" | OPINIÓN

Por: Kenyi Peña Andrade



México ha jugado con el coraje de uno de sus habitantes cruzando la frontera para cumplir el sueño de su vida. Alemania fue el campeón del mundo que apareció haciendo ruido. Inflando el pecho por sus cuatro títulos mundiales, por ser más altos, con sus jugadores millonarios, mirándolo por encima y riéndose. Lo ninguneó. "No creo que nos ganen, les falta experiencia", dijo altanero Thomas Müller en la previa. Un minuto de silencio por él, murió durante 90 minutos tras atragantarse con sus propias palabras.

El cuadro de Juan Carlos Osorio lo agredió - futbolísticamente- y lo pechó. Pero a un gigante del fútbol mundial no se le vence solo dándole ráfagas de golpes de buen fútbol, ni plantándole cara. Si está en el suelo hay que pisarle la cabeza, y hay que ganarle (1-0) como hoy. Sí, hay que ganarle. Si a Toni Kroos, en la Liga Española lo marcan con el respeto de un fan y buscan el mínimo contacto, hoy fueron a chocarlo. Lo persiguieron como perro rabiosos para morderlo y evitar ese primer pase necesario en la estructura germana.

Ni qué decir de Andrés Guardado. El volante del Real Betis devoró sin sal a Mezut Ozil, quien volvió a demostrar que no aparece cuando le respiran la nuca. El '10' del Arsenal aún está lejos de considerarlo un jugador determinante en partidos grandes. Le falta urgente una inyección de sangre caliente por sus venas, por donde corre buen fútbol. Pero no todo fue lucha, este México destiló transiciones rápidas, juego a dos toques y arremetidas veloces que descolocaron a la defensa germana. Porque mucho Guardiolismo es bello, para aplaudir,sí, pero los genes son innatos, no se pueden cambiar por el discurso del técnico español y de ningún otro. Al futbolista alemán, que aprendió a jugar en los últimos años gracias a la filosofía que implantó el ex técnico del Barcelona, le duele históricamente cuando le pones el balón al piso, y eso ninguna táctica o estrategia lo puede (podrá) cambiar.

Si México avanza o no de fase de grupos, solo el fútbol lo dirá. Pero si hay algo que está fuera de discusión es que, el 17 de junio del 2018, los mexicanos han escrito una de esas historias que servirá para juntar a mis nietos y contársela con galletas y chocolate caliente. Y cuando pregunten cuál es el mensaje o la moraleja, como suelen hacer los niños, les contestaré que cuando un rival o problema en la vida les parezca gigante, se acuerden de las atajadas de Guillermo Ochoa, de la templanza del Rafa Márquez y el llanto del técnico Osorio en la banca de suplentes. Del día en que los aztecas poblaron Rusia y con el cuchillo entre los dientes derribaron once panzers.