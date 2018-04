Selección alemana: pieza importante de Löw descendió con el Colonia en la Bundesliga

La selección de Alemania es una de las favoritas para ganar el Mundial Rusia 2018. Tiene grandes jugadores actuando en los mejores equipos del mundo. Pero hay uno que este sábado perdió la categoría en la Bundesliga. Se trata de Jonas Hector, el defensor que está dentro de los plantes de Joachim Löw, descendió con el Colonia.

A pesar de ese récord negativo que consiguió, Hector es fijo para estar en Rusia 2018. Será muy difícil que alguien le quite ese lugar. El defensor se ganó un puesto luego de sus buenas actuaciones con su equipo y con el combinado teutón.

Jonas Hector tuvo la oportunidad de marcharse al Bayern Múnich; sin embargo, rechazó esa oferta e increíblemente renovó con el Colonia hasta el 2023. Todo por amor a la camiseta que le dio la oportunidad de dar el gran salto hacia la selección.

"El Colonia me permitió pasar de jugar en cuarta división a ir a la selección. Estoy muy conectado y agradecido a este equipo, me siento muy cómodo viviendo aquí. No hubiera tenido problemas en elegir otro club a final de temporada, pero no hubiera sido lo correcto. La decisión es clara: pertenezco al Colonia y quiero jugar la próxima temporada con este equipo y con estos fans", dijo Hector.

Ahora su mente está enfocada en llegar bien al Mundial Rusia 2018. Tras el torneo recién comenzará a ver si se marcha a otro club. Eso sí, quiere que su quiero Colonia gane con su traspaso.