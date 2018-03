El Mundial de Rusia 2018 se viene encima y las sensaciones van en aumento. La expectativa crece. Y con ella van tomando dimensión la interminable fila de interrogantes: ¿qué selección se convertirá en la sorpresa? ¿Habrá una sorpresa? ¿Qué selección favorita fracasará en primera ronda? ¿Se romperán marcas de goles? ¿Quién hará estragos en las redes rivales? ¿Aparecerá un goleador que supere la media de los últimos mundiales?

Por cierto, a causa del potencial goleador que están teniendo muchos futbolistas, hoy hay un aire especial que posibilita imaginar que es posible que se produzca algo diferente, quizás no se llegue a los grandes números de Just Fontaine de Suecia 1958 (13 goles) o a los de Gerd Müller en México 1970 (10), pero a lo mejor sí se iguala o se supera el número de tantos de Ronaldo en Corea y Japón 2002, cuando ayudó a Brasil a ganar la Copa del Mundo metiendo nada menos que ocho goles.

(Suárez anotó un doble en el partido contra Inglaterra - Brasil 2014)

Candidatos que asoman con grandes posibilidades de conseguir un registro que sorprenda, que no es otra cosa que terminar con la media de cinco o seis goles que se dio en los últimos tres certámenes, hay varios.



Lo peculiar es que entre los referentes del planeta para obtener el gran premio al goleador de la Copa del Mundo Uruguay tiene en sus filas a dos de los delanteros que más ayudan a ganar partidos.



Los números de Luis Suárez y Edinson Cavani -ya no solo en la actual temporada- demuestran fehacientemente que perfectamente se meten en el Top 10 de los grandes candidatos para ser la gran estrella del gol en Rusia 2018.



Cavani es, desde hace rato, el gran exponente del poderoso PSG en la Ligue 1 de Francia y el único con rebeldía en el tibio equipo francés que compitió hasta el pasado martes en la Champions League.



De hecho, Cavani se despidió de la actual competencia europea con un registro de siete tantos, uno más que la gran estrella que Nasser Al-Khelaïfi fue a buscar al Barcelona (Neymar). Aunque quedó bastante lejos de Cristiano Ronaldo, a su favor está el hecho de que a lo largo del año ha sido más efectivo que CR7.



Es más, el salteño está en el grupo que encabeza la lucha por la Bota de Oro de las ligas europeas y con un nivel de registro sostenido en relación a la temporada pasada.



El otro salteño, en tanto, entró otra vez en la pulseada por ser el máximo artillero de Europa y le pelea el “Pichichi” de España a Lionel Messi.



Suárez, que ya entró en el sexto lugar de los máximos goleadores de la historia del Barcelona, suma 20 festejos en la actual Liga Española y es hombre récord con la camiseta celeste.



Los rivales también son de temer. Inglaterra quizás tenga en sus filas al hombre del momento: Harry Kane, pero Argentina con Messi, Portugal con Cristiano Ronaldo o Polonia con Robert Lewandowski perfectamente están en condiciones de quedarse con ese premio.



Bélgica puede esperar un gran rendimiento de Dries Mertens y Egipto de Mohamed Salah, mientras que Brasil cruza los dedos para que Neymar llegue en gran forma.



Uno de estos nombres, al menos es lo que puede suponerse a falta de 98 días para el inicio de la Copa del Mundo, saldrá el goleador de Rusia 2018.



Suárez puede superar a Míguez



La marca está ahí, al alcance de un buen rendimiento en la fase de grupos, en la que Uruguay tendrá como rivales a Egipto, Arabia Saudita y Rusia. Luis Suárez puede convertirse, en caso de tener una efectividad de un gol por partido en el Grupo A, en el máximo artillero histórico de la selección uruguaya por las copas del mundo.



Por ahora el líder de la estadística es Óscar Omar Míguez, quien entre los mundiales de 1950 y 1954 anotó ocho goles. Detrás se ubica Diego Forlán con seis festejos, gracias al gol que marcó en Corea y Japón 2002 y a los cinco de Sudáfrica 2010. Y luego viene el ‘Pistolero’ con cinco conquistas (tres en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014).



La tercera posición Suárez la comparte con Pedro Cea (los cinco los anotó en el Mundial de 1930) y Juan Alberto Schiaffino (tres en Brasil 1950 y dos en Suiza 1954).



En esta tabla “Lucho” le saca ventaja a ‘Edi’, porque Cavani apenas tiene dos celebraciones por campeonatos mundiales: un gol en Sudáfrica 2010 y otro tanto en Brasil 2014.



Eso sí, en materia de registros históricos en la clasificación general de los mundiales, para los uruguayos es una misión imposible meterse entre los cinco primeros.



Ese ranking lo lidera el alemán Miroslav Klose con 16 goles y el podio lo completan el brasileño Ronaldo con 15 y el alemán Gerd Müller con 14.



El cuarto puesto es para el extraordinario futbolista francés Just Fontaine -metió los 13 en Suecia 58- y el quinto para el ‘Rey’ Pelé con 12 goles.

