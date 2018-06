Rusia 2018: Maradona pidió una reunión con los jugadores de Argentina

La leyenda argentina Diego Maradona pidió tener una reunión con los jugadores de la selección argentina, luego de la estrepitosa derrota 0-3 ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018.

"Me encantaría tener una reunión con ellos, con (Neri) Pumpido, con (Sergio) Goyco(echea), con (Claudio) Caniggia, con (Pedro) Troglio, con el mismo (Daniel) Passarella si quiere venir, con (Jorge) Valdano. Vamos a defender el prestigio, muchachos”, dijo Maradona.

El ex seleccionado argentino criticó la pasividad mostrada en el último partido por el grupo D de Rusia 2018, en la que Argentina se encuentra en tercer puesto con solo un punto.

“Nos costó demasiado estar donde estamos para que venga Croacia, nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte. Hay que respetar lo que yo corrí, yo me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, porque Argentina me estaba mirando", expresó.

En la última jornada de grupos, la 'Albiceleste' necesita ganar sí o sí a Nigeria para estar en segundo lugar. Además, requiere que Islandia no derrote a Croacia para clasificar automáticamente a octavos.



En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 sobre los -3 de los argentinos).



AFP