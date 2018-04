Rusia 2018: Michy Batshuayi es duda para la Copa del Mundo

Michy Batshuayi, delantero de la selección de Bélgica, se perderá lo que resta de temporada con su club y ve comprometidas sus opciones de disputar Rusia 2018 debido a una lesión en el tobillo.



"Se perderá muy probablemente lo que resta de temporada. Su presencia con la selección de Bélgica en Rusia 2018 es factible", tuiteó el club de la cuenca del Ruhr.



"No son buenas noticias. Mi temporada está casi con toda seguridad terminada y no tendré la posibilidad de dar al BVB tanto como me ha dado a mí", tuiteó por su parte el delantero, cedido por el Chelsea hasta final de temporada.



Michy Batshuayi se dañó el tobillo izquierdo en el tiempo añadido del derbi ante el Schalke (derrota 2-0) durante un duelo con Benjamin Stambouli y abandonó el estadio en muletas.



Fuente: AFP