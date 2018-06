Rusia 2018: el Mundial de los smartphones, por Arturo León

En lo único que se parecen el Metropolitano de Lima y el gigantesco e increíblemente conectado Metro de Moscú, es en los pasajeros. Si en la capital peruana la mayoría de personas viaja pegada al celular, en la ciudad rusa pasa exactamente lo mismo. Aquí también existe Whatsapp, Instagram y Twitter. Aunque lo más usado es el Facebook ruso. Sí, tienen el que todos conocemos pero más descargan la red social VK (abreviatura de VKontakte).

La mayoría de rusos de a pie andan con audífonos. Predominan los Iphone sobre los Samsung. Al menos eso es lo que hemos visto en Moscú. Aunque el equipo no es lo más importante aquí. Yandex es una empresa digital que en Rusia tiene todo tipo de aplicaciones y uno de los motivos por lo cuáles los rusos están siempre mirando la pantalla de su smartphone. Yandex Metro (con todas las líneas y estaciones), Yandex Taxi (algo así como Taxi Beat), Yandex Translator (básico para comunicarse gente que no habla ruso). Incluso un buscador tipo Google. También tienen apps de delivery de comida, objetos y más. El Internet es rápido y no es tan caro conseguir un chip.

Tan importante son las apps que para adaptarse rápido a la vida en Rusia es necesario descargar todas esas aplicaciones. Sino un taxi te cobrará una fortuna y el Metro te parecerá un laberinto sin salida; descifrar lo que dice un ruso te tomará horas.

La FIFA sabía que sería así. Por eso tienen todo un equipo dedicado solo a publicar historias de Instagram, por ejemplo. Cada red social brinda una oportunidad diferente de brindar contenidos de calidad y eso requiere manos. Los números que han alcanzado los miembros del aparato digital de la FIFA sin impresionantes y, aseguran, de récord: desde que comenzó la Copa del Mundo ha ganado más de 10 millones de seguidores nuevos sumando todas las redes que disponen: Facebook, Instagram, Twitter, VKontakte, Youtube y Weibo.

Con respecto a las aplicaciones, la FIFA asegura que más de 130 millones de personas han usado la web fifa.com y las apps relacionadas a Rusia 2018.

Para este Mundial la FIFA también dispuso de un nuevo sistema de información: contrató 32 periodistas para que sigan a cada una de las selecciones. Todos ellos con cuentas de Twitter nuevas y verificadas por la red social. Ya solo quedan 16 de los clasificados, pero en total estos reporteros especiales han sumado 200 mil seguidores en solo días. Brasil y Argentina lideran la lista.

Por último, la FIFA ha recibido a través de sus redes sociales una cantidad histórica de consultas: 100 mil preguntas de todo tipo. No cabe duda que este también es el Mundial de los celulares.