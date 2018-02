Rusia 2018: el once que armaría Caruso Lombardi en Argentina

Ricardo Caruso Lombardi es un técnico muy polémico que siempre se ha mostrado en contra de sus colegas de turno en la selección argentina.

Luego de la salida de Edgardo Bauza, se postuló para ser el nuevo estratega de la selección argentina con miras a Rusia 2018. Se quedó con las ganas. Tuvo que aceptarlo con cierta insatisfacción. Ese lugar fue ocupado por Jorge Sampaoli.

El 'Hombrecito', a la postre' consiguió clasificar a la selección argentina a Rusia 2018 con algo de suspenso. Ahora, le toca analizar los nombres de su próxima lista mundialista. Y ahí quiere ayudar Ricardo Caruso Lombardi.

"Higuaín tiene que ser el 9 de la selección, no hay otro. ¿Agüero? No, no es 9, dijo en diálogo con SuperDeportivo Radio. También explicó que no se debería convocar a Dybala porque "todavía está verde".

El primer equipo de la albiceleste conformado por Ricardo Caruso Lombardi frente a Islandia, por el debut en Rusia 2018, tiene algunas variantes sorprendentes. Aunque no definió a los 11, ya que le faltó un mediocampista de primera línea. ¿A quién colocarías?