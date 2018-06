Rusia 2018: Paul Pogba prefiere a Argentina en octavos de final en lugar de Croacia

Paul Pogba, mediocampista francés, se refirió en conferencia de prensa sobre la selección que prefiere enfrentar en la siguiente fase del Mundial Rusia 2018. La selección de Francia se encuentra ya clasificada a octavos de final del torneo con seis unidades.

“El equipo más en forma del Grupo D es Croacia, un gran equipo que fueron capaces de ganar a Argentina”, mencionó el volante del Manchester United.

“Los grandes equipos no venimos de fiesta, venimos a ganar. Nosotros tenemos jugadores de calidad, una buena plantilla. Ganar es posible, pero no será fácil, lo estamos viendo, no hay equipos pequeño o jugadores malos en un Mundial”, precisó el francés.

Paul Pogba se refirió también al alto nivel futbolístico que presenta esta edición de la Copa del Mundo, donde las grandes selecciones están sufriendo para avanzar a la siguiente fase.

"¿Viste a Alemania? Han ganado un Mundial y tienen dificultades para pasar. Igual que Brasil. Estamos en un Mundial, ningún partido es fácil. Los rivales también se entregan a fondo por su país. No hay equipos de bajo nivel”, sentenció el volante.

Cabe señalar que la selección de Francia ganó sus dos primera presentaciones en el Mundial Rusia 2018. Tanto Australia como Perú fueron las víctimas del conjunto galo, ganando por 2-1 y 1-0 respectivamente.