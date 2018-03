El veterano atacante australiano Tim Cahill, de 38 años, figura en la prelista del seleccionador Bert van Marwijk para los partidos de preparación del Mundial de Rusia 2018, anunció este martes la federación del país.

Nombrado a finales de enero, el entrenador holandés ha seguido a unos 100 jugadores para confeccionar esta primera lista de 29 futbolistas, que será reducida la semana próxima para los amistosos contra Noruega, el 23 de marzo en Oslo, y cuatro días más tarde ante Colombia en Londres.

Mejor goleador histórico de la selección australiana con 50 tantos, Cahill dejó en diciembre el Melbourne City, donde no tenía suficientes minutos, para unirse al Millwall, de la segunda división inglesa, donde ya había jugado en su primera experiencia europea.



Su objetivo es jugar el máximo de tiempo posible en vista a llegar en forma a la Copa del Mundo, que sería su cuarta consecutiva. Cahill fue el primer australiano en marcar en el gran torneo, cuando lo hizo en Alemania 2006.



Cahill todavía no ha debutado con el Millwall, pero Van Marwijk ha decidido contar con el carismático delantero, héroe en la primera repesca del Mundial ante Siria al inscribir un doblete en la vuelta en Sídney (2-1 tras prórroga, 1-1 en la ida).



Australia, que logró su billete al eliminar a Honduras en su segunda repesca, jugará en el grupo C del Mundial Rusia 2018, junto a Francia, Dinamarca y Perú.



(AFP)

