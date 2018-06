Rusia 2018: tres razones que explican por qué Perú tuvo la mejor hinchada del Mundial

No solo fue la mejor, sino la que más sorprendió. 36 años no pasaron en vano. Perú tuvo la hinchada más destacada del Mundial Rusia 2018. No ayudó para clasificar a octavos, peros los miles de peruanos que viajaron a este país se llevaron el título que nunca imaginaron ganar.

Por todos los sacrificios que hicieron

9 horas a Sochi, 26 a Ekaterimburgo y 24 a Sochi. Miles de peruanos se trasladaron en tren, durmieron en cama de una plaza, jugaron cartas y comieron snacks para sobrevivir al aburrimiento. Algunos dejaron sus trabajos o renunciaron. Otros mintieron en sus centros laborales sin importar salir luego en las cámaras y en los en vivos de Facebook e Instagram. Conocimos uno que vendió su auto, otro que viajó con 88 años de la mano de su hijo. ¡Bebitos con FAN ID! Hasta en silla de ruedas se movilizaron por el país más grande del mundo para alentar a un equipo de 23 jugadores. De Chiclayo, Piura, Lima, Arequipa, Cusco, Italia, Japón, China, Alemania, España, Australia. Llegaron de todas partes del mundo. Fueron 60 mil, pero se sintieron como millones. Impresionante.

Por cómo alentaron

​Antes, durante y después de los tres partidos que jugó la selección peruana, el apoyo de los hinchas fue alucinante. Niños, jóvenes y adultos mayores se conocen de memoria todas las letras. Unas líneas de reconocimiento para los líderes de las barras más conocidas: La Blanquirroja, La Franja y Sentimiento Blanquirrojo. Cada banderazo fue más emocionante que el otro. Y más difícil también. Por que del frío de Saransk, pasamos a la lluvia torrencial en Ekaterimburgo y luego al infernal calor de Sochi. Todo eso pasó a un segundo plano para sentirnos locales de verdad. Ya en los partidos el aliento fue constante, pese a los dolores goles de Dinamarca y Francia. Nunca fue tan emocionante escuchar el “Contigo Perú” y el himno nacional. Y lo replicaron siempre después de cada encuentro. En las plazas, parques y malls cercanos. Contra Australia fueron cientos los rusos que se contagiaron y cantaron al ritmo de los colores de la bicolor.

Por que no somos los únicos en decirlo

Es fácil ser peruano, llegar al mundial después de 36 años y decir que tenemos la mejor hinchada de la Copa del Mundo. Cuando uno se deja llevar por la pasión, la objetividad se pierde. El tema es que la afición peruana dio la vuelta al mundo. En la televisión rusa, agencias internacionales, diarios franceses y daneses, hasta los rusos de a pie, todos reconocieron a la hinchada nacional. “No me cabe duda que es mejor que la de Brasil, incluso”, nos dijo Mauricio Savarese, de la agencia AP, un día antes del Perú vs. Dinamarca. Pogba también dejó una frase para el recuerdo el día del partido en Ekaterimburgo: “Perú juega como una familia y lo hace con 12 jugadores, por su hinchada”.