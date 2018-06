Rusia 2018: ¿Cómo se vive el Mundial sin Perú?

En Moscú, sobre todo si eres extranjero, tomar el Metro es toda una experiencia. No mienten aquellos que dicen que es como entrar a un museo. La infraestructura subterránea del transporte público más usado por los rusos es impresionante. Las columnas, los techos, las paredes. Todo es hermoso. Como bien dicen acá, es un “palacio bajo tierra”. Los trenes son bastante antiguos, hay que decirlo, pero cómodos y rápidos.

Cada vez que ingreso a un vagón para movilizarme, sobre todo por el centro de la ciudad, sucede que los rusos voltean a mirarme. No a mi exactamente, sino al fotocheck que cuelga sobre mi cuello. Es la credencial que nos entregó la FIFA al inicio del Mundial Rusia 2018. Se detienen a leerlo. Necesitan hacerlo porque ya no nos rodean camisetas, bufandas y casacas con los colores y palabras o frases alusivas al Perú. Son pocos los que, después de observar tu credencial, te dicen “¡Vamos Perú!”. La mayoría vuelve a sus celulares o libros.

La Plaza Roja tiene menos color que antes. Siguen las camisetas amarilla de Brasil, la albiceleste de Argentina, pero ya no vemos la Blanquirroja de Perú. Podría decirse que por cada 500 personas hay una con los colores del equipo nacional. Quizá sean más los peruanos, pero sin un distintivo es difícil reconocerlos. Y se les extraña. Nastya Fefelova lo confirma. Es rusa, tiene 29 años y es una de las pocas personas que habla inglés esta mañana en las afueras de la Catedral de San Basilio. “Hace mucho que no veo grupos grandes de aficionados peruanos. A mí y mis amigos nos gustaba mucho cómo cantaban”, cuenta.

Les gustaba tanto cómo cantaban que en Sochi, por ejemplo, muchos rusos se aprendieron algunas palabras y las tonalidades de las barras peruanas para hacerlas también en el Fisht Stadium.

De vuelta en Khimki, lugar donde entrenó y vivió la selección durante más de dos semanas, todavía se luce el cartel “Welcome Perú” en las afueras del Estadio de la ciudad. Con Rolly Reyna, fotógrafo de El Comercio, seguimos hospedados por ahí. Pagamos hasta el 2 de julio pensando en que estaríamos cubriendo el entrenamiento de la selección previo a su duelo a octavos. Ahora solo vamos al Arena Khimki para tomar un taxi que nos lleve a la estación del Metro.

El señor Arturo De La Rosa tiene 65 años, nació en Moscú y su padre es de España. Habla castellano, un milagro. Hace muchos años que trabaja como taxista en la espectacular ciudad de Moscú. No le gusta mucho el fútbol y no tiene tiempo para ver los partidos, pero así como es como recuerda a Perú. “Durante los últimos días he estado trasladando muchos hinchas peruanos. Me gustaba llevarlos porque eran muy amables. Ahora ya no veo muchos. ¿Qué pasó? ¿Los eliminaron?”.

Los últimos peruanos que he visto en Moscú estaban en una cola para ingresar a uno de los museos que están por el Kremlin. Turismo es lo mejor que pueden hacer los compatriotas -además de ver los partidos del Mundial- que también confiaron, como nosotros, en que Perú seguiría en el Mundial a estas alturas. Ahora la calle de las luces, Nikolskaya Street, tiene otros atractivos. La samba de los brasileños, el alboroto de los argentinos, la pasión de los colombianos y los nunca faltantes bailes típicos de Rusia. De Perú solo queda el recuerdo de que fue una gran hinchada. La mejor del Mundial, sin dudas.