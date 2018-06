Terminada la fase de grupos, ya se conoce a las dieciséis selecciones que están clasificadas para disputar los reñidos octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Los encuentros Colombia vs. Inglaterra y Bélgica vs. Japón completan el cartel de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 una vez resueltos los grupos G y H de la primera fase de competición.

Colombia se clasificó como primero del grupo H al derrotar a Senegal, mientras que Japón pasó como segundo por el criterio del Juego Limpio respecto al conjunto africano, al haber sido sancionado con menos tarjetas amarillas (4-6).

Las llaves serán: Uruguay vs. Portugal, Rusia vs. España, Francia vs. Argentina, Croacia vs. Dinamarca, Suecia vs. Suiza, México vs. Brasil, Colombia vs. Inglaterra, Japón vs. Bélgica.

En la segunda 'sesión' de la jornada, Bélgica se impuso a Inglaterra por 1-0 y acabó en cabeza del grupo G con nueve puntos, tras más que los ingleses.

Los 16 clasificados son: Uruguay, Rusia, España, Portugal, Francia, Dinamarca, Argentina, Croacia, Suecia, México, Brasil, Suiza, Colombia, Japón, Bélgica e Inglaterra.