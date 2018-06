Esta semana empezará el Mundial 2018. El Rusia vs. Arabia Saudita será el partido que inaugure el certamen más importante de selecciones en el planeta.

El partido entre Rusia y Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo A, se realizará después de la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018, en donde se espera un gran espectáculo artístico.

El Rusia vs. Arabia Saudita se disputará este jueves 14 de junio en el Estadio Olímpico Luzhniki de la ciudad de Moscú, a partir de las 10 de la mañana (hora peruana). "Latina" y "DirecTV Sports" transmitirán el partido.

Rusia vs. Arabia Saudita: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m. Latina / DirecTV Sports

Colombia - 10:00 a.m. DirecTV Sports

México - 10:00 a.m. Canal 5 y Azteca 7

Argentina - 12:00 p.m. TV Pública

Chile - 12:00 a.m. DirecTV Sports

Estados Unidos (Florida) - 11:00 a.m. FOX Sports, FS1

España - 5:00 p.m. Media Set, Telecinco

Ecuador - 10:00 a.m. DirecTV Sports