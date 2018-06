Salah y el incómodo momento con un fan que le tocó el hombro herido

La estrella de la selección de Egipto, Mohamed Salah, se viene recuperando de una lesión en el hombro que dejó lo afuera de la final de la Champions League. Su retorno al fútbol en el Mundial Rusia 2018 aún es duda, pero eso así no lo entendió un hincha que lo abordó en el aeropuerto antes de partir a la copa.

Cuando Salah estaba por subir al avión, en El Cairo, el aficionado se abalanzó sobre él para tomarse una fotografía y tuvo el desatino de tocarle el hombro lesionado. Las alarmas en él y las personas que lo cuidaban se encendieron automáticamente.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Salah continuó su recorrido con normalidad.



El futbolista no participó en el primer entrenamiento de los Faraones en Grozny, adonde los egipcios llegaron este domingo para participar de Rusia 2018, y sigue siendo duda para el debut mundialista contra Uruguay.



Salah asistió en forma presencial a la práctica este domingo, aunque una vez más se quedó sin participar como sucedió en la última sesión de los de Héctor Cúper en tierra egipcia, antes de tomar el vuelo hacia Rusia.



El ex crack de la Roma miró los movimientos de sus compañeros en el pasto del Akhmat Arena, junto a Ramzan Kadyrov, secretario técnico de los Faraones.

