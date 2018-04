Salah, la sensación de Europa que costó la quinta parte de Neymar

Una de las mayores amenazas que deberá controlar Roma en la Champions League es un delantero que hasta hace menos de un año le pertenecía y que con la camiseta del Liverpool se convirtió en una de las sensaciones de la temporada, más allá de la rutina fulgurante de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Cuando se hizo la transferencia de Mohamed Salah de Roma a Liverpool todavía no existía en el mercado el efecto inflacionario que se desató con las transferencias récord Neymar y Mbappé. Hoy, a la luz de las cifras y los rendimientos futbolísticos, los 42 millones de euros que desembolsó el club inglés por el egipcio son una bicoca en comparación con los 222 por el brasileño y los 180 por el francés. Es más, el valor de Salah hasta quedó por debajo de los traspasos de defensores, como los casos de Van Dijk (78 millones), Laporte (65), Mendy (57,5) y Walker (52,7).

"Debíamos venderlo antes del 30 de junio (2017) por el fair play financiero al que estaba obligado el club", explicó el español Monchi, director deportivo de Roma. El norteamericano James Pallotta, copropietario de Roma, admitió a la BBC que no había una cola de interesados por el desgreñado delantero: "No tuvimos muchos equipos que llamaran a la puerta por Salah. Supongo que varios ahora se estarán lamentando por no haberse fijado más en él".

Salah volvía a Inglaterra, donde no le había ido bien en el Chelsea de José Mourinho. Con apenas dos goles en un año y medio en Stamford Bridge, se fue a Italia a relanzar su carrera. Objetivos que logró sobradamente en Fiorentina y Roma, donde en la temporada pasada convirtió 19 tantos y dio 13 asistencias. Su paso por Italia despertó elogios de los directores técnicos que lo dirigieron. "Tal vez solo Messi sea más rápido que él con la pelota en los pies", dijo Vincenzo Montella. "Es el mejor futbolista que he entrenado", agregó Luciano Spalletti.

Pero lo mejor estaba en su vuelta a las Islas Británicas. Como delantero por la derecha en un tridente que completan Roberto Firmino y Sadio Mané, Salah encontró en el estilo vertiginoso e intenso de Jürgen Klopp el contexto ideal para explotar a los 25 años.

A falta de tres fechas y con el título ya en poder de Manchester City, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra distinguió el último fin de semana a Salah con el premio al Mejor Jugador de la Premier 2017/18. Su efectividad en la Premier (31 goles en 33 cotejos) lo puso a la par de los registros de Alan Shearer (Blackburn 1995/96), Cristiano Ronaldo (Manchester United 2007/08) y Luis Suárez (Liverpool 2013/14).



En la carrera por el Botín de Oro al máximo goleador de las ligas europeas, Salah le saca dos goles de ventaja a Lionel Messi. Su promedio es de un tanto cada 86 minutos; solo lo supera Lewandowski (uno cada 72 en Bayern Munich) y deja atrás a Ciro Inmobile (uno cada 90 en Lazio), Cristiano Ronaldo (uno cada 91) y Messi (uno cada 93).



En la Champions League anotó ocho (Cristiano tiene 15) de los 33 de Liverpool, el equipo más eficaz de la competencia. La productividad está muy repartida en el tridente (23 de 33), con otros ocho goles de Salah y siete de Mane. Manchester City lo sufrió en los cuartos de final a Salah, autor de un gol en cada uno de los dos partidos.



Tras la ida en Anfield Road, Salah volverá el miércoles próximo al estadio Olímpico. "Viví dos años fantásticos en Roma. Los hinchas son increíbles, siempre me mostraron su cariño y respeto", declaró el egipcio, a quien Héctor Cuper espera rodear de la mejor manera en el Mundial de Rusia 2018. Mientras, Salah cumple con el vaticinio que dio Jürguen Klopp cuando lo recibió en el plantel hace 10 meses: "Tiene hambre y ganas de demostrar que es mejor lo que ya es".

(La Nación / Argentina)

LEE TAMBIÉN...