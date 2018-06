Sampaoli sobre Messi: "No puede ser el responsable de un fracaso"

Jorge Sampaoli, seleccionador de Argentina, defendió en rueda de prensa a Lionel Messi, muy criticado después del partido ante Islandia (1-1). El DT aseguró que el penal que falló el jugador del Barcelona lo erraron "todos" y que un jugador no puede ser el responsable de un fracaso.

"Hubo bastante bronca por no haber ganado el partido. Creo que si Leo se quiere hacer responsable de algo que no le corresponde es un error. Es un Mundial de 40 millones de personas. El penal lo fallamos todos. Estamos convencidos de que venimos aquí por algo, vamos a tratar de que el torneo no pase desapercibido", declaró.

Lionel Messi. (Foto: EFE)

El técnico del conjunto albiceleste estableció una relación que a su juicio es injusta con su estrella, porque, según afirmó, cuando Messi triunfa, todo el mundo se alegra, pero cuando falla, le echan la culpa.

"Leo cuando hace un gol en la camiseta de Argentina gritamos todos y cuando perdemos, parece que es Leo el culpable. Es demasiado para un jugador. Es el mejor del mundo. Es imposible que un sólo jugador te permita cambiar la realidad de un partido. Puede dar un factor, pero no puede ser alguien que sea el responsable de un fracaso", explicó.



Cuestionado por una comparación entre Messi y Diego Armando Maradona, dijo que cuando se establecen juicios sobre ambos para marcar diferencias, hay que tener en cuenta de que ambos pertenecieron a generaciones diferentes.



"Los contextos pueden ser evaluados de diferente forma. Con Leo, Argentina perdió 4 o 5 partidos de setenta y pico. Leo para Argentina es un prócer, como lo fue Maradona. Cada Argentina tiene una vida con Messi y otra con Maradona. Y eso tiene un valor", apuntó.



- Nuevas opciones -



Asimismo, habló sobre la necesidad de que ante Croacia Messi consiga encontrar los huecos que no consiguió frente a Islandia y reconoció que ha insistido a sus jugadores en buscar alternativas para conseguir espacios para el futbolista del Barcelona.



"La idea de encontrar pasillos donde Leo no sea tan rodeado es la idea crucial que tiene este equipo. Para el juego, es importante aprovechar si amontonan jugadores alrededor de algún jugador, por algún sitio tiene que haber otro libre. No tiene que estar rodeado de jugadores como contra Islandia. Esperemos tener variantes para que Leo nos dé la posibilidad de sacar esa calidad", explicó.



Además, alabó a su rival, Croacia, del que destacó la gran calidad que tienen muchos de sus jugadores, que pueden crear muchos problemas a Argentina.



"Mañana va a ser difícil, Croacia tiene una generación de jugadores muy buena, vienen de ganar y vamos a ver qué resultado nos conviene. Vamos a buscar el partido, como hicimos ante Islandia y esa búsqueda desde el primer momento tiene que ser intensa", confirmó.



"Tienen un montón de variantes a la hora de iniciar y de atacar. La organización de búsqueda de este partido merecía un plan establecido distinto al primero. El cambio de nombre propio tiene que ver con el cambio de un sistema que nos aporte flexibilidad para contrarrestar a un equipo que estará muy tranquilo y saldrá a la contra. Tenemos que encontrar solidez y queremos fortalecernos en nuestras áreas", agregó.



Por último, se refirió a Cristian Pavón, de quien dijo que es un buen revulsivo: "Tiene un potencial enorme para romper partidos. Es un jugador al que tenemos mucha consideración. Su llegada a la selección hace que no podamos ponerle en su espalda la responsabilidad de todo. Siempre tenemos una carta en él para usarla y que abra un partido. Es un jugador muy considerado", concluyó.



(EFE)

