Eliana Guercio, esposa del arquero Sergio Romero, dijo este miércoles que los médicos de la selección argentina le dijeron a 'Chiquito' que iba a "llegar bien" al Mundial de Rusia 2018 y aseguró que no era necesario darlo de baja.

"No tiene nada roto. Es un pedacito de cartílago que se le desprendió. Los médicos le dijeron que llegaba bien al Mundial. El tiempo de recuperación es entre dos o tres semanas, como una barbaridad", sostuvo Guercio al "Canal Trece".

La selección argentina debutará en la Copa del Mundo el sábado 16 de junio ante Islandia.

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 de mayo de 2018

"Pero, por como es mi marido, y con la fuerza que le pone, en el primer partido podía estar. Hay mucha gente que lo quería tener afuera. Desde ayer no me canso de escuchar barbaridades. Dijeron que estaba roto como justificando que no esté. Me cansé de las mentiras. No sé si hablan de ineptos, desinformados, cobardes o tienen intereses personales", añadió.

La Asociación del Fútbol Argentino dio de baja este martes al 'Chiquito' Romero porque sufrió "un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha".

En su lugar fue llamado Nahuel Guzmán, portero del Tigres mexicano.