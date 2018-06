Lionel Messi contó los momentos de frustración que pasó en la selección argentina

El capitán de la selección argentina Lionel Messi habló para el diario "La Nación" en un artículo que pertenece al bookazine "El Patriota".

El delantero del Barcelona hizo un repaso por su carrera en la Albiceleste y aseveró que “todos los malos resultados” le duelen.

Messi recordó la exitosa campaña su selección en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y destacó el ambiente del grupo en aquella época.

“Muchos me habían contado de la atmósfera especial que se respira en los Juegos [Olímpicos], y no me la quería perder. Fue fantástico: por el grupo, por la medalla dorada y por todo lo que atravesé antes de llegar a Pekín”, señala en el artículo.

El cinco veces ganador del Balón de Oro confesó que siempre estará donde la selección argentina lo necesite y remarcó que le duelen todos los malos resultados que su equipo pueda tener.

Asimismo, recordó las dos derrotas que marcaron su carrera con la selección argentina.

"Todos los malos resultados me duelen. En la Copa América de Venezuela, con el Coco como DT, venía jugando bien, como todo el equipo. Pero la final con Brasil fue un mazazo, se nos esfumó todo en un segundo. Me quedó una gran frustración”, explica.

"Tiempo después, ya en el ciclo de Diego, otra frustración: del Mundial de Sudáfrica me fui mal porque también veníamos bien. Además me quedó la impotencia de no poder convertir ni un gol, pero son cosas que pasan”, añade.

Messi también reveló que tras una eliminación “siempre vienen días de angustia”. Sin embargo, precisó que no conviene detenerse en el pasado, porque de todo se aprende.