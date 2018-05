Selección argentina: padre de Nahuel Guzmán no se arrepiente de caricaturizar a Sampaoli

El papá del portero Nahuel Guzmán quedó sumamente mortificado luego de que su hijo no quedara en la lista de 23 convocados de la selección argentina para afrontar Rusia 2018.



Por ello, se atrevió a hacerle una caricatura -bastante polémica- a Jorge Sampaoli, en donde cuestionó sus decisiones para Rusia 2018. En el curioso dibujo le colocó una careta, tatuajes de los medios más poderosos de Argentina y un polo que lleva el escudo de Chile.



Lo curioso del caso es que horas después de su caricatura, la selección argentina tuvo que llamar de emergencia a Nahuel Guzmán para que ocupara la plaza que dejó Sergio 'Chiquito' Romero por lesión.



Aun así, Jorge Guzmán no se arrepintió del dibujo y mucho menos del extenso texto que le dedicó al estratega de la selección argentina: “No me arrepiento de lo que hice porque no vivo con las urgencias editoriales con las que viven los medios de comunicación”, dijo en diálogo con Sportia.



En relación a la baja del '1' de la selección argentina para Rusia 2018 aseguró que “es una cagada que se lesione un jugador en una instancia como esta”.