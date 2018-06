Selección argentina: ¿Sampaoli planifica sus partidos? Esto dice su propio libro

Jorge Sampaoli atraviesa su momento más difícil en la selección argentina. La albiceleste cayó apabullada (3-0) ante Croacia y sus opciones de clasificar a la siguiente ronda de Rusia 2018 se comienzan a esfumar. Las críticas han llegado de diversas partes, ex jugadores, directores técnicos y la prensa de ese país lapidan al estratega por lo poco que muestra el equipo en el campo de juego.

La planificación para el “hombrecito”

El técnico argentino, que dirigió también en Perú, Ecuador, Chile y España, publicó un libro llamado “Mis latidos” (Planeta), en el cual expone las ideas que tiene sobre el fútbol. En su obra, Jorge Sampaoli le dedicó un párrafo a su mirada sobre las planificaciones.

"Yo no planifico nada. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación. Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista. Soy el de Alumni del 91. El fútbol no se estudia; se siente y se vive. Parto desde ahí. Yo soy de la calle; negar eso es imposible. Es raro que me hayan puesto la etiqueta de planificador. No sé a qué obedece", reveló el actual entrenador de la selección argentina.

Esto dice Sampaoli sobre la planificación. (Foto: Diario Olé)

No es un misterio que Jorge Sampaoli sea un técnico apasionado por su trabajo y al mismo estilo de Bielsa respire fútbol todo el día. Sin embargo, llama la atención que en su libro afirme que no planifique nada y que deje las cosas libradas a la espontaneidad de sus ideas.

En tal sentido, el estratega de 58 años, admitió que no es un “estudioso”. "Tal vez mis charlas suenan a las de un tipo súper estudioso. Nunca fui estudioso. Ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el curso de entrenador. Yo no puedo leer un libro; veo dos hojas y ya me aburro. Escribo tres cosas en un papel y me cansé", reveló.

“Mis latidos” fue publicado en 2018 y tiene muchas citas de canciones de bandas argentinas. Además, se revela la admiración del ex técnico de la selección de Chile por Juan Domingo Perón. "Veo discursos de Perón en los que aprendo lo que puede generar un conductor, un líder. Hay un don que debe tener alguien que ocupa ese tipo de lugares, la capacidad de conmover. Uno se tiene que conmover para conmover al otro".