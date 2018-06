El arquero argentino Willy Caballero reveló, en una entrevista para el diario "La Nación", no haber esperado quedar en la lista de 23 convocados a la selección argentina para el Mundial de Rusia 2018.

“No lo estaba esperando [quedar entre los 23]. Me junté con Sampaoli a charlar en Londres sobre el Chelsea, la selección, un montón de cosas. Cuando me lo dijo fue una sensación placentera, porque es mejor que una noticia así te la digan a la cara, y se lo agradecí”, señaló.

Con 36 años el portero es el futbolista de mayor edad del combinado Albiceleste y de iniciar contra Islandia será el arquero argentino en debutar en un Mundial con más edad.

Después de ser campeón mundial Sub 21 con su selección, Caballero no perdió la fe de volver a vestir los colores de su país nuevamente en su carrera.

"No me rendí nunca y nunca perdí la fe", afirma en la entrevista.

Asimismo, el otrora futbolista del Manchester City destacó el apoyo del habitual portero titular de Argentina, Sergio Romero, quien tras una lesión en los entrenamientos quedó fuera de la Copa del Mundo.

“Chiquito [Romero] sentía que la lesión lo dejaba afuera, pero era él quien me daba ánimo a mí. Él me apoyaba. Eso lo hace mejor persona: no solo te estás enterando de que te perdés el Mundial, sino que le das un abrazo y le deseás lo mejor al que puede ocupar tu lugar”, declaró.

Al ser consultado sobre si para la Copa del Mundo es más importante mantenerse bien mentalmente que físicamente, el golero dijo que, indudablemente, más importante es preparar la cabeza para una competición como esta.

“Puede pasar que empieces perdiendo, pero si estás bien de la cabeza podés contagiar al resto de algo bueno. A veces, la cabeza puede hacer lo que las piernas no”, explicó Caballero.