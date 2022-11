Ecuador no tiene los pronósticos a su favor, pero sabe lidiar con ello a la perfección. En su debut en Qatar 2022, derribó mitos históricos imponiéndose al anfitrión en el partido inaugural -hazaña nunca antes lograda- y ahora le sacó un empate importantísimo a los Países Bajos (1-1), que partía como favorito a ganar, pero casi lo pierde.

De hecho, el cuadro neerlandés tenía clara sus intenciones de triunfar desde un inicio. Con el precoz gol de Cody Gakpo (6′) anunciaba, incluso, una goleada. Pero las cosas no le salieron como esperaba.

Ecuador, que ya había dejado impresiones bastante positivas en su debut, no claudicó con el 1-0 abajo. Gustavo Alfaro no lo iba a permitir, por eso sus jugadores no bajaron los brazos en ningún momento. Todo lo contrario, buscaron empatar lo más rápido posible.

Así, la ‘Tri’ generó numerosos ataques, poniendo en aprietos muchas veces a Países Bajos, que está lejos de su mejor nivel. El gol iba a llegar en cualquier momento, pero no en el primer tiempo. Mala fortuna, pues.

Y es que Pervis Estupiñán, de gran partido, logró incrustar el balón en el arco rival, pero su tanto fue anulado porque uno de sus compañeros que estaba en offside nubló la vista del guardameta neerlandés. El lateral zurdo no entendió que había pasado en el momento; se lo tuvieron que explicar.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Netherlands v Ecuador - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 25, 2022 Netherlands' Virgil van Dijk talks to Ecuador's Pervis Estupinan REUTERS/Hannah Mckay / HANNAH MCKAY

Ya en el segundo tiempo, Ecuador saltó al ras de la cancha con la misma actitud encomiable del primero. Países Bajos, por su parte, seguía replegado en su campo con pocas opciones de aumentar la ventaja. Entonces, solo era cuestión de algunos minutos para que llegara el gol del empate. Y así fue.

Tan solo cuatro minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, Enner Valencia -en estado de gracia- aprovechó su momento de inspiración para anotar de rebote el 1-1, que le reafirma como goleador del Mundial y que le permite seguir escribiendo capítulos gloriosos con su selección.

Ecuador, no conforme con el empate, fue en busca de más. Defensivamente no pasó muchos apuros; ofensivamente estuvo cerca del regocijo. Solo el poste del arco rival, tras un gran remate de Gonzalo Plata, evitó que la ‘Tri’ se quedara con los tres puntos que merecía en su totalidad.

GR5051. DOHA (CATAR), 25/11/2022.- Jugadores de Ecuador celebran un gol de Énner Valencia hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Países Bajos y Ecuador en el estadio Internacional Jalifa en Doha (Catar). EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez

Sea como fuere, el equipo de Alfaro sigue estando a la altura de cualquier desafío. No es Argentina ni Brasil -las dos candidatas sudamericanas-, pero ansía tanto el primer lugar de su grupo como ambas selecciones. Al menos más cerca de lograrlo que la ‘Albiceleste’ está.

Ya se tumbó al anfitrión, ya superó todos los pronósticos en su contra ante Países Bajos y ahora le toca ratificar su pase a octavos de final ante Senegal. Chances tiene de sobra. Este equipo puede hacerle pelea incluso a las selecciones más temibles del Mundial. Gustavo Alfaro y “sus guerreros” espartanos lo han demostrado más de una vez.