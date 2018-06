Selección mexicana: 'Chicharito' Hernández buscar acabar con la críticas al 'Tri'

Javier Hernández está a un gol de convertirse en el mexicano con más goles en una Copa del Mundo, pero asegura que nada de eso servirá "si es que el equipo no avanza" y logra acallar las críticas.

"Aún así en México se sigue criticando todo. Soy el máximo goleador de la selección y se critica. Tenemos a un entrenador de clase mundial y se critica. Estamos a nada de hacer historia y se critica. Es parte del show", dijo el atacante.



Con el gol ante Corea del Sur, El 'Chicharito' suma goles en los mundiales, pese a ello y al buen arranque de la selección mexicana en Rusia 2018 parece no ser suficiente para los hinchas.

"Me quedo con la gente que se ilusiona, me quedo con el estadio cuando escucho el Himno Nacional, me quedo con el respeto para cancelar el grito homofóbico. Me quedo con eso", dijo Hernández.



Hernández acotó que prefiere que su selección continúe avanzando en Rusia 2018 a títulos personales.

"Javier Hernández pasará y vendrán otros jugadores, lo importante es el país del que estamos orgullosos. Si me quedo como el máximo goleador en Mundiales será muy bueno, pero de nada servirá si no pasamos de ronda mañana. Primero es el país, el grupo y los logros individuales llegarán por consecuencia", puntualizó.

México se enfrentará a Suecia el miércoles por el Grupo F. Una victoria o un empate lo clasifican a octavos de final. También podría avanzar con una derrota si Alemania no le gana a Corea del Sur.