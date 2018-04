Selección mexicana: Rafa Márquez aún sueña con jugar su quinto Mundial

El legendario Hugo Sánchez lo llamó "el estandarte" y "el símbolo del fútbol mexicano", Ronaldinho lo calificó como "uno de los mejores" con los que jugó y Josep Guardiola explicó que "hace mejores a sus compañeros a través de su juego": Rafael Márquez, uno de los pocos futbolistas mexicanos que se sientan en la mesa de los mejores, colgó los botines el sábado a nivel clubes. Aunque a 45 días del Mundial Rusia 2018, mantiene vivo el sueño de jugar su quinta Copa del Mundo.

El ex del Barcelona y del Mónaco concluyó su último torneo local con el equipo que lo vio debutar en 1996, Atlas de Guadalajara, tras una carrera de la que el mismo jugador asegura estar "orgulloso y satisfecho".

Rafa Márquez el día de su despedida. (Foto: AFP)

"Me sentí bien, traté de dar siempre lo mejor hasta el último partido", declaró el futbolista de 39 años a la cadena "Fox Sports". "Todavía no lo proceso (el retiro), me preguntan qué siento y la verdad es que me siento contento, porque tuve una gran carrera, me esforcé siempre y no me reprocho nada", añadió Márquez.

Como futbolista, lo ha ganado todo a nivel de clubes en México, Francia y España. "No voy a ser yo quien descubra que es un jugador único, el último de su especie, se nota su influencia sobre los demás jugadores, para un defensor es extraordinario tenerlo. Siempre tiene algo para transmitirle al grupo", señaló en su momento el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, sobre Márquez.



En la Liga española, el futbolista pasó sus mejores años y dejó un gran recuerdo que trascendió los colores azulgranas. De extraordinaria técnica y una voz de mando inusual para un jugador mexicano, fue decisivo en la segunda Liga de Campeones del Barcelona en 2006, título que Hugo Sánchez nunca pudo conseguir en el Real Madrid.



En 2010, parecía estar cerca del retiro por sus lesiones en la rodilla. Sin embargo, el "Káiser de Michoacán" siempre tuvo una vida más. Después de tres años irregulares en la Liga estadounidense, el futbolista acrecentó su leyenda con su regreso a México para ganar un par de títulos ligueros con León. "Lo felicité por la carrera que hizo, porque es un fiel ejemplo de lo que puede ser un jugador mexicano", expresó la semana pasada el argentino Matías Almeyda, técnico de Chivas, acérrimo rival del Atlas.



En 2014, Guardiola aseguró que seguía siendo un jugador "fantástico" a pesar de la edad. "Nadie en el mundo, o tal vez alguno más, tienen la experiencia que hace mejores a sus compañeros a través de su juego", añadió.



En marzo de 2017, Ronaldinho sintetizó el significado que tuvo Márquez: "Uno de los mejores con los que he jugado". "Defendió los colores de su país con un gran honor y lo hizo con maestría los últimos 20 años", manifestó el brasileño.



Sin embargo, uno de los ídolos más venerados del fútbol mexicano vio cómo su larga y respetada trayectoria se veía empañada en agosto de 2017 con las acusaciones de nexos con un capo del narcotráfico, lo que le costó el congelamiento de todas sus cuentas y bienes en Estados Unidos.

A pesar de ello, Márquez es el faro al que el Tri siempre voltea a ver cuando duda de sí mismo y hombre de confianza del técnico en turno. Es por eso que buscará ser convocado para su quinto Mundial en Rusia 2018 y coronar así una trayectoria con algunos claroscuros y mucha gloria en las canchas.

(DPA)

