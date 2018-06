Selección mexicana: Rafael Márquez está prohibido de consumir la misma agua que sus compañeros

El defensa de la selección mexicana, Rafael Márquez, debe cumplir ciertas restricciones debido a que es acusado de mover el dinero del tráfico de drogas en América del Norte. El futbolista se encuentra concentrado con su país, pues actualmente disputa el Mundial Rusia 2018.

Según el diario "The New York Times", el defensor mexicano estuvo incluido en el 2017 en una lista del Departamento del Tesoro estadounidense por presunto lavado de dinero. Por ello, no puede estar vinculado a ninguna empresa de EE.UU.

Márquez no puede beber la misma agua que sus demás compañeros, pues se teme que pueda aparecer con la marca de alguna botella. Además, tampoco entrena con el mismo uniforme, pues el suyo no tiene a las marcas auspiciadores, solo a la que brinda el uniforme, la cual es alemana.

El mismo medio mencionó que la FIFA recibió la advertencia de que el defensor no podía brindar declaraciones o entrevistas con publicidad al final del encuentro. Incluso, el premio a mejor jugador del partido auspiciado por una conocida marca de cerveza, se le debe evitar brindar.

Cabe señalar que Rafael Márquez ingresó en el encuentro ante la selección de Alemania, disputando así su quinto Mundial con la selección mexicana.