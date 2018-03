Juan José Muñante, ex atacante de la selección peruana, no disfrutará como se debe la participación de la Blanquirroja en Rusia 2018 a comparación del resto.



En gran parte porque cree que la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018 no fue por grandes méritos propios, sino por la "ayuda" de Bolivia, que perdió puntos en el TAS por la mala inscripción de un futbolista (Nelson Cabrera).



"Tenemos que darle gracias a Bolivia que nos dio los tres puntos. Nada que le ganamos a este equipo, mentira. ¿Qué nos da alegría que vamos al Mundial? Sí. ¿De cualquier forma? Claro que sí. Pero hay que recordar que nos dieron 3 puntos sino hubiera ido Chile”, indicó Juan José Muñante en declaraciones con Radio Capital.



Por otro lado, la 'Cobra' aseguró que no presenciará ningún partido de la selección peruana en Estados Unidos -contra Croacia e Islandia- porque considera que los once deportistas incaicos no tienen un talento parecido al suyo.



“Yo no voy a partidos porque esa es la falta de respeto más grande que hay en el fútbol peruano. Saben que aquí hay dos grandes jugadores: Teófilo y Muñante. No voy a ir a ver a jugadores de menos capacidad que yo para pagar 100 o 200 dólares. Me tienen que dejar los boletos a mi casa, enviados por avión”, especificó.



Cabe precisar que Juan José Muñante tomará acciones legales contra José Velásquez por difamación y calumnia. El 'Patrón' señaló que su ex compañero "se vendió" en la goleada 6-0 ante Argentina en la Copa del Mundo 1978. Eso indignó a la antigua leyenda de Pumas UNAM. "Le voy a meter juicio a ese sinvergüenza", dijo.