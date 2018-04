Selección peruana: la otra bolsa de minutos

Por Víctor Garay Luna



La selección peruana está a menos de dos meses de volver a un Mundial luego de 36 años de ausencias. Todos quieren que el almanaque avance en un abrir y cerrar de ojos hasta dar con el 16 de junio. Debido a este furor hay que tener cabeza fría para analizar cómo llegará la Blanquirroja a Rusia y aquí aparece un factor numérico que preocupa: la falta de minutos de algunos habituales titulares. El caso que más llama la atención es el de Miguel Trauco.

Incluso ayer, los preparadores físicos de la selección nacional, Néstor Bonillo y Adrián Vaccarini , visitaron a Trauco en Río. El lateral izquierdo pasó de ser titular indiscutible a ni siquiera ser considerado en Flamengo. Desde la salida del comando técnico de Zé Ricardo las cosas dieron un giro inesperado para Trauco. Con Reinaldo Rueda jugó solo 17 partidos. Este año apenas estuvo presente en 3 encuentros (bajo la dirección de Paulo César Carpegiani) de 19 posibles. Con el arribo del entrenador Mauricio Barbieri ya no es tomado en cuenta. Prueba de ello es su exclusión de la lista de 18 en el duelo del último miércoles entre el ‘Fla’ e Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores (empate 1-1).

Las actuaciones de Trauco con el ‘Mengao’ fueron de más a menos. Dejó de dar seguridad por su banda y comenzó a ser criticado. Para esta temporada Carpegiani intentó poner físicamente a punto al ex jugador de Universitario, y así tener la fórmula para recuperarlo, pero luego de algunos meses fue cesado de su cargo. Barbieri, por su parte, apostó ciegamente en Réver como lateral y no tiene pensando en colocar al jugador peruano ni como volante.

Su ausencia pasa por un tema de gustos del nuevo estratega. Miguel Trauco solo tiene que mantener la calma, entrenar al máximo y esperar su oportunidad. Lo bueno del lateral es que cuando se pone la camiseta de la selección no ha mostrado ninguna recaída en su juego. Un claro ejemplo fueron los amistosos ante Islandia y Croacia.

—‘Mudo’ recuperado—

Así como Trauco, hay más jugadores que también se transforman cuando defienden a la selección peruana. Dentro de la cancha no hay lesión ni falta de ritmo que haya pasado por ellos. Alberto Rodríguez es un jugador que se ha manejado de una forma distinta durante toda su carrera. Si no está al 100%, prefiere no entrar al campo. Con Junior de Barranquilla tiene 5 partidos jugados y desde hace un mes que no suma minutos por un desgarro muscular. Felizmente esta semana volvió a entrenar con el resto de sus compañeros y se espera que reaparezca en las próximas fechas del torneo colombiano.

Otra de las buenas noticias es la recuperación de Pedro Gallese. El arquero ya superó su lesión y comenzará a agarrar ritmo de competencia con el Veracruz.

—Ritmo y dosificación—

Este grupo de jugadores que llegará para el Mundial con poco recorrido en este 2018 tiene dos oportunidades de acondicionarse al máximo: primero la semana de entrenamientos que ha alistado el comando técnico de Gareca (algunos se unirán desde el mismo 21 de mayo y otros tienen chance de incorporarse hasta el 26) y el amistoso ante Escocia del 29 de mayo. Para ese cotejo tendrán prioridad de ser titulares aquellos que lleguen con pocos minutos. Jugadores como Jefferson Farfán, que suma una recarga de partidos, podrán descansar hasta el ensayo final ante Suecia en Estocolmo.

Precisamente, uno de los que tiene cifras más destacadas en el extranjero es Farfán, quien no se cansa de anotar: suma 14 goles con el Lokomotiv en esta temporada y está cerca de ganar la Premier League Rusa. La ‘Foquita’ está volviendo a ser un jugador de élite mundial. El que tampoco se queda de brazos cruzados es Raúl Ruidíaz. Sus buenos partidos con el Morelia son constantes. En el año lleva marcados 8 goles.

Este es el panorama de la mayoría de los seleccionados. El conteo regresivo para Rusia ha comenzado y todos tienen que estar listos para el debut ante Dinamarca.