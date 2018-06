Selección peruana entrenó sin Tapia a dos días del partido ante Francia por Rusia 2018

El mediocentro peruano Renato Tapia, indiscutible en el once de Ricardo Gareca y que sufrió un golpe en la cabeza ante Dinamarca (1-0), no pudo entrenar este martes con sus compañeros, a dos días del crucial duelo contra Francia en Ekaterimburgo.

Tras participar en el calentamiento, los médicos pidieron a Tapia que no continuara entrenando. El jugador no ha podido ejercitarse desde el sábado, cuando un golpe en la cabeza en un córner le obligó a retirarse un cuarto de hora antes del final. Fue sustituido por Pedro Aquino, que podría tomar su puesto en el once en la segunda jornada del Grupo C.

El propio Tapia, que normalmente forma dupla en el mediocentro Yoshimar Yotún, explicó el domingo en las redes sociales que olvidó completamente lo que ocurrió durante el partido.

"No recuerdo nada del día de ayer. Solo sé que fue un día especial y que amo aún más a mi país. De esto se aprende", señaló el futbolista del Feyenoord.



- Carrillo, con molestias -



Tampoco participó en toda la sesión el extremo derecho André Carrillo, protagonista de una gran actuación ante Dinamarca, por unas molestias musculares.

El entrenamiento de Perú en el Khimki Stadium se retrasó una hora por una tormenta. Con el regreso del sol, los jugadores se dividieron como es habitual en tres grupos; los porteros, los 20 jugadores de campo y la selección Sub-20, que ejerce de 'sparring' en tierras rusas.

Tras el entrenamiento, Perú almuerza en el hotel Sheraton Sheremetievo y vuela a Ekaterimburgo, donde el jueves debe ganar a Francia para mantener sus opciones en el Grupo C.



