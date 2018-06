Una vez concluida la participación de la selección peruana en el Rusia 2018 es solo una la pregunta que preocupa a los fanáticos: ¿Se quedará Ricardo Gareca al mando de la Blanquirroja?

La familia del 'Tigre' estuvo presente en el estadio de Sochi durante el triunfo de Perú por 2-0 sobre Australia. Al final del partido declararon sobre la posibilidad de que Gareca al frente de la 'Bicolor'.

“Siento alegría por el pueblo peruano pero queríamos pasar", dijo la esposa de Gareca.

Consultada sobre si deseaba que se quede al mando de Perú, respondió: "Sí, por supuesto. Cómo no voy a querer, pero es una decisión que va a tomar él. Dejémoslo descansar un poquito y después arranca de nuevo", declaró.

Milton Gareca, hijo del 'Tigre' agradeció el cariño de los peruanos y aseguró que esperan que continúe en Perú. “Gracias a todos por el cariño, ojalá sigamos todos juntos por 4 años más. Dios quiera, nosotros queremos que él siga”, señaló.



“Él no emite ningún tipo de señal hasta que no termine el proceso, no se sabe nada. Cómo no vamos a querer (que se quede) con todo el cariño que tienen ustedes, es único. Gracias a ustedes por el cariño ¡arriba Perú!”, agregó.

Antes del partidos contra los 'Socceroos', el 'Tigre' manifestó que tomaría la decisión una vez finalizado el Mundial. "No es momento para hablar del tema", declaró.