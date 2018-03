Selección peruana: “Primer examen aprobado” [ANÁLISIS]

Por: Kenyi Peña Andrade



• Rúben Díaz – Mundialista en Argentina 1978 y España 1982



1. ¿Cuál es su análisis del triunfo peruano ante Croacia?



Fue un partido destacable el que hizo la selección peruana ante Croacia.



No se le ganó cómo sea, sino jugando con mucha inteligencia. El equipo mostró técnica a la hora de tener el balón y se notó claramente que se está entendiendo a la perfección la idea de juego. Hay un estilo claro y todos lo han asimilado a la perfección, porque hasta los que entraron no desentonaron. Los muchachos se pusieron a jugar sin complejos y lo hicieron bien. Hasta hubo un momento del partido que los nuestros dominaron el partido y fueron eficaces para llevarse el triunfo. Ya con un hombre menos la respuesta de la defensa también fue impecable. El momento de Santamaría es muy bueno y me sorprendió su nivel. Hizo un trabajo correcto junto a los tres de al fondo.



2. ¿Cuáles son las posibilidades de Perú en el Mundial de Rusia 2018?



Un Mundial es completamente diferente.



Las cosas son más complicadas. Los partidos de una Copa del Mundo son otra historia. Ahí se juega a mil por hora y nadie te regala nada. Existe un juego más rudo por parte de los rivales y eso es algo que deben tener en cuenta estos muchachos. Esto solo es un ensayo comparado con lo que nos vamos a encontrar en Rusia, eso deben tenerlo claro los muchachos y estoy seguro de que así será. Las cosas van a cambiar mucho de aquí hasta el primer partido ante Dinamarca, así que hay que estar preparado para todo. Este grupo va por buen camino y eso es lo más importante. Espero, así como el país entero, que todo siga igual de bien para la selección.



3. ¿Qué le pareció la actuación de Benavente ante Croacia?



Hay que tener paciencia y tranquilidad con Benavente.



Es un chico que se está reintegrando al grupo y ellos deben protegerlo dentro de la cancha. Tiene mucho talento y por eso está en la selección peruana. Si analizamos su desempeño, podría decir que su ingreso fue en un momento justo del partido, pero se topó con una situación adversa. Entonces su función cambió de ofensiva a defensiva. Habrá que verlo más.

Ruben 'Panadero' Díaz dejó su huella en una Copa del Mundo: anotó el gol del empate (1-1) ante Italia en 1982. (Foto: Archivo)





• Jaime Duarte – Mundialista en Argentina 1978 y España 1982



1. ¿Cuál es su análisis del triunfo peruano ante Croacia?



Ganar siempre es bueno, así sea en amistosos.



Lo importante es que el equipo demostró que sí puede hacer grandes partidos a rivales que tienen muy buenos jugadores y de jerarquía como Luka Modric o Ivan Rakitic. Eso repercutirá en la confianza para lo que se viene en Rusia. Es muy importante que los muchachos crean en su capacidad y miren a todos los rivales por igual, eso se consigue ganando partidos de esta magnitud. La confianza es necesaria para jugar a buen nivel en Rusia. Otro tema para rescatar es que el equipo no se volvió loco cuando Croacia nos superó en la última parte del encuentro. Mantuvimos el orden y nos organizamos muy bien en defensa. Superamos los malos momentos que tiene un partido y eso también es un gran mérito que hay que reconocer.



2. ¿Cuáles son las posibilidades de Perú en el Mundial de Rusia 2018?



Hacer un análisis de lo que ocurrirá en el Mundial es muy precipitado.



Todavía falta mucho camino por recorrer. El amistoso de ayer cumplió su cometido, que es sacar conclusiones, observar jugadores y mejorar en los aspectos que el profesor Ricardo Gareca crea necesarios. Los partidos de una Copa del Mundo son otra historia, es otra exigencia y juegan muchísimas cosas más como los nervios, por ejemplo. Hay que estar fuertes de la cabeza para ir partido a partido y saber que en Rusia nos vamos a encontrar con otro panorama. Hay que mantener la calma. Personalmente, estoy muy alegre porque Perú ha regresado al fútbol mundial de gran forma.



3. ¿Qué le pareció la actuación de Benavente ante Croacia?



Cristian es un jugador interesante.



Ingresó en un momento complicado en el cual el equipo sufrió una expulsión y tuvo que sacrificarse para que los croatas nos encontraran mejor parados. Solo tuvo dos oportunidades en las que quedó con el balón, pero el ritmo intenso lo complicó. Cada uno puede tener una opinión y es respetable, pero el que tiene la información de cómo le está yendo a nivel futbolístico y personal es Gareca. Hay que respetar sus decisiones.

Jaime Duarte formó parte del equipo nacional que disputó la Copa del Mundo 1982. (Foto: Archivo)



• Percy Rojas – Mundialista Argentina 1978 y España 1982



1. ¿Cuál es su análisis del triunfo peruano ante Croacia?



Me quedo con el gran nivel que mostró la selección en lo colectivo.



Perú le tapó los espacios y salió a presionar dejando sin ideas a su rival y llevándolo a la equivocación. Así llegó el primer gol del encuentro por medio de André Carrillo. Cuando tuvieron el balón, supieron manejarlo con inteligencia y, sobre todo, fueron muy eficaces frente al arco. Un claro ejemplo es el tanto de Edison Flores tras una gran jugada colectiva. Me sorprendió el desempeño del mediocampo. No es nada fácil anular a Rakitic y Modric, dos de los mejores volantes del mundo. Si hay algo que debo resaltar, es la actuación de los dos centrales: Ramos y Santamaría. Es la primera vez que juegan juntos de titulares y no desentonaron ante Mandzukic. Igual quiero destacar la labor de Advíncula y Trauco.



2. ¿Cuáles son las posibilidades de Perú en el Mundial de Rusia 2018?



Falta poco para el Mundial y el equipo se va acoplando mejor.



Estamos en un grupo muy fuerte, pero estos encuentros ayudarán a que lleguen de la mejor manera. Jugando como lo hicieron ante Croacia, los muchachos deben entender que nada es imposible. Ahora tampoco nos podemos confiar de lo que vemos en un amistoso. Por ejemplo, a Francia le voltearon el partido y uno se puede ilusionar, pero yo me quedaría con el primer tiempo, donde ellos pasaron por encima de Colombia. Cuando Mbappé y Griezmann se juntan, nacen goles como el segundo que anotaron. Así que debemos tener mucho cuidado porque el Mundial es otra cosa. Mejor es ir paso a paso y partido a partido.



3. ¿Qué le pareció la actuación de Benavente ante Croacia?



Para analizar o dar una opinión más amplia sobre Benavente es preferible esperar el partido ante Islandia.



Entró en un momento indicado, pero lamentablemente la expulsión de Yotún hizo que jugara por los costados y no detrás del delantero. Además, tuvo que cumplir funciones más defensivas porque Croacia se venía con todo. Esperemos que tenga más minutos en próximo amistoso para poder hablar sobre su juego.