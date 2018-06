"Sí. Todo está bien. Yo voy a apoyar a mis compañeros. Estoy al máximo con ellos", declaró el mediocampista Sergio Peña tras arribar a Lima en las primeras horas de este martes, luego de quedar fuera de la lista de 23 jugadores de la selección peruana que disputará el Mundial Rusia 2018.

Resguardado por la policía y en medio de una gran cantidad de periodistas, Sergio Peña recalcó que es "joven" y que aún "tiene mucho por demostrar".

"Me dolió mucho porque es un sueño que tengo desde pequeño. Lamentablemente no se ha podido ahora. Soy joven todavía. Tengo mucho por demostrar. Tengo mucha carrera todavía. Lamentablemente ahora no se puedo, pero más adelante quizá sí", comentó Sergio Peña a "América Televisión".

"Es un dolor muy grande, pero a la vez estoy contento porque hemos clasificado al Mundial y vamos a estar en la Copa del Mundo. Soy parte de lo que se logró y ahora tengo que apoyar a mis compañeros", recalcó el mediocampista del Granada B de España.



Perfil de equipo, Perú



"Lo de Paolo no tiene nada que ver. Todo el mundo quería que se resuelva. Es algo que nos ha emocionado a todo el Perú porque es nuestro capitán. Es nuestro mejor jugador. Y nos ha ayudado muchísimo para clasificar al Mundial", puntualizó Sergio Peña.

Sergio Peña disputó el último amistoso de la selección peruana el pasado domingo ante Arabia Saudita. El volante ingresó por Christian Cueva en el minuto 76. Lamentablemente para sus intereses, quedó fuera de la lista final de los jugadores de la selección peruana que disputarán el Mundial Rusia 2018.