Selección: un Proyecto Mundial apto para menores

“A mi oficina no ha llegado ningún pedido de renovación para Juan José Oré”, dice con calma y seriedad Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. A inicios de año, ‘Jota’ había anunciado esta decisión desde la Videna con notoria desazón. Quedaba un puesto vacante dentro del plan de menores en la Videna y el plazo se estaría cerrando hasta la próxima semana. Entre Pablo Zegarra y Manuel Barreto estaría el elegido para el cargo. Y sería, nunca como antes, un proyecto Mundial.

El mismo Edwin Oviedo le confirmó a este Diario que la federación buscará ser sede del próximo Mundial Sub 17, que se realizará en la segunda mitad del próximo año. “Hace mucho que queremos ser sede de un Mundial”. Los plazos FIFA para las postulaciones vencieron a finales del año pasado; sin embargo, el plan B en la Videna es alcanzar la organización de un campeonato mundial de menores antes del 2021. De esta manera, se cerraría parte del ciclo en el llamado Plan Centenario de la FPF.

A pesar de no tener una cabeza desde el año pasado, la selección Sub 17 –al igual que la Sub 20– está desarrollando microciclos en la Videna de San Luis bajo las órdenes del jefe de la Unidad Técnica de Menores, Daniel Ahmed. El próximo técnico podría desarrollar un plan ambicioso de trabajo, sobre todo si Perú logra la sede. Sería el tercer Mundial Sub 17 en el cual la Blanquirroja tendría presencia.

Más allá de los planes de preparación y de las postulaciones para ser sedes de torneos, la FPF esperará que se hagan oficiales los calendarios de competencias internacionales a mediano y largo plazo. En la próxima Cumbre Ejecutiva FIFA, que se realizará desde el 20 al 21 de marzo en Lima, podría proponerse unificar los próximos campeonatos mundiales juveniles. Eso lo explicó el mismo Edwin Oviedo en entrevista con este Diario. “Ya no habría una Sub 17 y una Sub 20, sino podría ser todo unificado a una Sub 18 o Sub 19”, explicó.

Daniel Ahmed es el jefe del Plan Centenario de Menores. (Foto: USI) Daniel Ahmed es el jefe del Plan Centenario de Menores. (Foto: USI)

—El año de Ahmed—

Luego de haber pasado dos años con trabajo silencioso de captación de talentos y descentralización del fútbol de menores, la Unidad Técnica de Menores tendrá auténticas pruebas de fuego en el 2019. Para el próximo año se ha establecido la realización de los sudamericanos Sub 17 y Sub 20, además tendremos los Juegos Panamericanos en Lima, donde competirá la Sub 18. Todo esto bajo la supervisión y mirada técnica de Daniel Ahmed.

Apenas se nombre al técnico se ordenará el plan de trabajo de la Sub 17 (la Sub 15 también se mantiene en constante trabajo bajo la dirección de Edgar Teixeira), mientras que la Sub 20 intensificará sus entrenamientos sobre todo cuando viaje a Rusia, donde será el ‘sparring’ de la selección peruana durante sus entrenamientos en Moscú.

El Plan Centenario de Menores comenzará en los próximos meses sus horas de evaluación y exposición. Ya con un Mundial de mayores disputado, será hora de ver lo que nos traigan las próximas generaciones.

“Lo que toca ahora es que el fútbol peruano se sostenga en el tiempo”, nos dijo Ricardo Gareca con la clasificación a Rusia aún en caliente. El 2019 será un año de proyección, de certezas con lo que se viene. Un año apto para menores.