Selección: ¿qué sentimientos generaba el fútbol en el 2014?

Vergüenza. Eso es lo que más generaba el fútbol en los peruanos en el año 2014, según reveló una encuesta realizada por Ipsos.

Este 2018, en cambio, alegría (53%) es el sentimiento que predomina cuando se hizo la pregunta ¿qué sentimientos te generó el fútbol en el 2018? Esperanza es la segunda con 49%.

(Foto: Ipsos)

En el 2014, Perú no estaba clasificado al Mundial Brasil 2014. Sergio Markarián, el técnico de ese entonces, no terminó la Eliminatoria de la mejor manera, y si bien convocó algunos jóvenes con futuro, la percepción de cara al futuro no era buena.

Este 2018 la selección jugará el Mundial de Rusia. Si logramos una buena actuación, la mirada de cara al futura será muy positiva, pues la mayoría de futbolistas son jóvenes.